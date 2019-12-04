Дорожная полиция Азербайджана обратилась к гражданам

Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к гражданам в связи с погодными условиями.

В Управлении напомнили, что согласно информации Министерства экологии и природных ресурсов, с сегодняшнего вечера на территории страны ожидается резкая смена погодных условий.

«В связи с этим для предотвращения возможных дорожных аварий и других нежелательных инцидентов Главное управление государственной дорожной полиции обращается к водителям и призывает их быть внимательнее при управлении автомобилем, выбирать скоростной предел в соответствии с погодными условиями, стараться избегать резкого торможения, обгона и других маневров без острой необходимости. Стоит быть внимательными при проезде луж в дождливую погоду.

С учетом высокой вероятности обледенения дорог в некоторых высокогорных территориях страны просьба малоопытным водителям не садиться за руль при таких погодных условиях.

Пешеходы также должны учитывать резкую смену погодных условий и соблюдать меры безопасности на дорогах.

Пешеходам рекомендуется, выходя на проезжую часть дороги в темное время суток или в условиях ограниченной видимости, надеть одежду ярких цветов или со светоотражателями, не создавать себе и другим участникам движения опасностей при переходе дороги».(report)