Дорогой длинною, дорогой платною…

24 июля Кабинет министров Азербайджана утвердил «Форму информации об использовании автомагистрали в качестве платной дороги в Азербайджанской Республике». Документом утверждается форма дорожных знаков, оповещающих о начале платного участка дороги.

В официально распространенной информации говорится, что слова на знаках должны быть на государственном, а также по желанию оператора на английском языке.

Информация будет доноситься через сайт оператора, а по требованию пользователей — в пунктах взимания оплаты.

Сам проект был представлен в 2014 году, тогда было заявлено, что вопрос с его реализацией займет 1-2 года. Утверждение данной формы Кабинетом Министров 24 июля 2018 года и стало информационным поводом для выяснения: для чего нужны платные дороги и в чем их преимущества?

В интервью # глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли заявил, что главные преимущества платных дорог заключаются в том, что они будут абсолютно ровные и без каких-либо препятствий.

“Они будут скоростными, короткими, и параллельно им проходят альтернативные бесплатные дороги. Но, подогрева зимой не будет. Так как в отличие от северных стран с холодной, морозной погодой, в Азербайджане зимы проходят мягко. Главное условие наших платных дорог — это укорочение дистанции и возможность езды на более высокой скорости. Исходя из этих критериев, мы предложили, чтобы строящаяся трасса Баку – Алят – Астара – государственная граница Ирана — была платной. Так как у нее есть альтернативная дорога, которая сейчас используется. Новая трасса короче ныне используемой на 40 километров и с точки зрения максимальной скорости отличается. Так как альтернативная бесплатная дорога проходит вблизи населенных пунктов, максимальная скорость, с которой можно ехать по ней — 90 км/час, а по новой дороге можно будет ехать со скоростью в 110-120 км/час. Такая скорость допустима по той причине, что платная дорога с двух сторон будет огорожена забором, за счет чего на дороге не могут появиться неожиданные посторонние факторы (скот, пешеходы). Дорога проходит вдали от населенных пунктов. Это, в свою очередь, позволяет проехать весь путь, не снижая скорости и не сталкиваясь с какими-либо препятствиями. То есть, вы получаете возможность комфортно и спокойно проехать всю дистанцию”, — отметил А.Наджафли.

На вопрос будут ли на этих дорогах пешеходные переходы и вообще, смогут ли пешеходы как-то пользоваться этой дорогой, глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» ответил, что, так как эта дорога будет закрыта, пешеходу попасть на нее будет невозможно. “Для доступа к населенным пунктам будут построены крупные дорожные узлы. Для разворота в обратную сторону прерывистых линий также нет, но можно будет использовать вспомогательные дорожные узлы”.

В разных странах мира платные дороги не в новинку. Да и преимущества выглядят более привлекательно: развитая инфраструктура, заправки и кафе через каждые несколько километров, всегда хорошее дорожное покрытие без ям и выбоин, большое количество полос движения — до 5-6 полос в одну сторону (в Азербайджане — по две полосы) на загруженных трассах.

Максимальная скорость на платных дорогах обычно ограничена на отметке 150 км/ч (в Азербайджане 110-120 км/час), что превышает разрешенную скорость движения по трассе. Все эти показатели делают платную трассу более благоприятной при дальней поездке, и в итоге автомобилист, потратившийся на проезд, может существенно сэкономить время, не потеряв терпения, не истрепав себе нервы и не разнеся машину в хлам.

Помимо того, постоянное слежение за дорожным покрытием и трафиком на трассе также производит положительное впечатление, так называемый бонус: если случится авария, то немедленно будут вызваны соответствующие службы. Так что образование пробок на платных дорогах за рубежом — просто исключено. Также обстоят дела, во время снегопада или плохих дорожных условий. Будет ли подобное на азербайджанских платных дорогах — неизвестно. Если они будут огорожены с двух сторон высокими заборами, помочь в случае ЧП будет сложно, разве что с воздуха.

На вопрос, практикой каких стран руководствовались эксперты «Азеравтойол», когда выступали с проектом, Анар Наджафли отметил, что пока это всего лишь проект и руководствоваться чьей-либо практикой не приходилось.

Стоит отметить, что единственный существенный недостаток платных дорог, который может разочаровать автомобилиста, это, конечно же, стоимость проезда. Так на платных дорогах планируют взимать плату в зависимости от типа транспорта — легковой или грузовой — примерно в пределах 0,04-0,07 манат за каждый километр.

Хотя именно такая сумма была обнародована в прессе для общественности, Анар Наджафли отметил, что принимать решение о плате за проезд будет Тарифный Совет. “Плата может быть выше или ниже. Не мы определяем тариф”.

От редакции: Строительство забора по всей протяженности платной дороги обойдется в ту же сумму, что и сама дорога, а может и больше. Любовь наших чиновников к заборостроительству уже становится патологией: чуть что не так — забор. Есть достаточное количество других видов барьерных ограждений, которые используются во всех странах мира при прокладывании дорог и автобанов. Может все-таки стоит обратиться к опыту таких стран, как например, Германия, которая славится своими дорогами. Лучше строить лучше, перестраивать дороже.

52 просмотров