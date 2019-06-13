Дорогое удовольствие — следование стандартам градостроительства поднимет стоимость жилья

В столице ожидают появления Генерального плана города, который определит основные направления развития главного города страны на ближайшие десятилетия. На этом фоне проводятся масштабные реформы в сфере градостроительства. Одновременно с этим, принимаются активные меры по борьбе с незаконным строительством и нарушением градостроительного законодательства.

Достаточно отметить, что в прошлом году в Генпрокуратуру Азербайджана были представлены материалы по 21 факту преступного характера в сфере нарушения законодательства о градостроительстве. Были начаты расследования и возбуждены уголовные дела. Годом раньше проверки по фактам нарушения градостроительного и строительного законодательства также выявили многочисленные случаи нарушений, а по итогам мониторинга местным органам исполнительной власти были предъявлены обязательные для исполнения «Инструкции» по 193 объектам строительства, включая 83 объекта, расположенных в Баку.

Словом, ответственные ведомства усиленно бдят соблюдение градостроительного кодекса, однако строительные компании материально не заинтересованы в соблюдении норм, прописанных в этом документе. Но оставим в стороне строительный бизнес и обернемся к интересам рядовых граждан. Казалось бы, кому как не жителям столицы возрадоваться тому, что в этой сфере наконец-то наведут порядок. Новостройки не будут строиться друг на друге, перекрывая солнечный свет и дуновение ветра. В окружении вместительных дворов и зеленых насаждений, жилые дома больше не будут создавать впечатление городских коробок, ютящихся бок о бок, не оставляя места для парковок и прочих условий для нормальной жизни горожан.

Лучшего и желать не приходится, однако соблюдение градостроительного законодательства может поднять стоимость квадратного метра жилья в столице до 2 тыс. манатов, что превысит покупательную способность граждан, считают в экспертных кругах. Начнем с того, что чаще всего застройщики в столице нарушают нормы, связанные с зонированием территорий, видом и масштабом строительства, а также основных условий ведения строительства на прилегающих к населенным пунктам участках. Имеется в виду превышение предельных значений коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки, несоответствие градостроительным нормам территорий для парковочных мест, зон озеленения и отдыха, а также несоответствие объектов социального обслуживания запланированному приросту населения.

Между тем соблюдение вышеуказанных правил чрезмерно увеличит себестоимость квадратного метра в новостройках из-за высокой стоимости участков под строительство в черте города, отмечает генеральный директор консалтинговой компании MBA LTD Нусрет Ибрагимов. При соблюдении установленных стандартов расходы застройщика увеличатся, ведь помимо участка под строительство придется освобождать дополнительную территорию. К примеру, при возведении одноблочного многоэтажного здания в соответствии со стандартами строительная компания должна освободить территорию в четыре раза превышающую площадь земельного участка, приобретенного непосредственно под строительство.

«Если под объект приобретается 600 кв. метров, застройщику придется освободить близлежащую территорию в четыре раза больше, а расходы, естественно, включаются в себестоимость квадратного метра и конечную цену для покупателей», — пояснил Ибрагимов. На данный момент средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в новостройках составляет 1500 манатов. При себестоимости 1200 манатов, в результате освобождения дополнительной территории и соблюдения стандартов расходы компании увеличатся на 400 – 500 манатов за квадрат. В итоге, стоимость жилья достигнет 2000 тыс. манатов за квадратный метр, а эту цену средний покупатель не потянет.

Застройщиков понять можно, поскольку, избегая расходов, они скупают земельные участки непосредственно под строительство. Соответственно, возводимые жилые комплексы лишены необходимой инфраструктуры, парковок, зеленых зон и отличаются чрезмерной плотностью строительства. Согласно нормативам, среднее количество населения на 10 тыс. квадратных метров должно составлять 200 – 220 человек, максимум – 400 человек. Однако в Баку этот показатель зашкаливает, достигая 800 – 1000 человек. Похвально, что местное градостроительное ведомство стремится соответствовать зарубежному опыту, однако строительство жилого фонда за рубежом ведется преимущественно в пригородах, а не в самом сердце столиц.