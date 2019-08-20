Дорого не означает качественно или еще раз об образовании…

В Азербайджане недавно прошли тестовые экзамены в высшие учебные заведения страны. Однако не все набравшие достаточно высокие баллы на этих экзаменах получили возможность приобрести высшее образование. Как пишут сами абитуриенты в социальных сетях, причиной этого является очень высокая стоимость платного образования.

Это касается не только частных, но государственных вузов.

На сегодняшний день стоимость обучения в государственных вузах Азербайджана варьируется в зависимости от специальностей в пределах 1600-10000 манатов в год.

Мы попытались выяснить, какая структура устанавливает стоимость платного образования в государственных вузах?

Как сообщил нам пресс- секретарь Министерства образования Джасарат Валехов, стоимость платного образования в государственных высших учебных заведениях устанавливает Тарифный совет Азербайджанской Республики.

К сожалению, связаться с Тарифным советом нам не удалось. Однако, на сайте Тарифного совета мы нашли информацию о том, что регулирование цен на платное образование в государственных вузах не входит в сферу деятельности этого ведомства.

Но пресс- секретарь минобразования настаивал на своем: «Я же вам уже сказал, что стоимость платного образования в государственных вузах определяется Тарифным советом».

В пресс- службе университета языков нам так объяснили процесс ценообразования: «Мы представляем Министерству образования свои предложения относительно стоимости образования. Окончательное решение принимает само Министерство образования».

«Сегодня азербайджанское государство выделяет на обучение одного студента около 1.500 манатов в год. В эту сумму входят зарплата преподавателей, стипендии студентам, помощь, оказываемая нуждающимся учащимся, и, наконец, траты на амортизацию зданий вузов. До сих пор непонятно, как, на основании какого закона формируется сумма оплаты за обучение в государственных вузах? В законе «Об образовании» ничего не говорится об установлении стоимости платного образования в государственных вузах», — сказал # Надир Исрафилов.

По словам эксперта, госчиновники и раньше заявляли о том, что стоимость платного образования устанавливается Тарифным советом. «Это продолжалось до тех пор, пока Тарифный совет не заявил о том, что он не занимается этим вопросом», — сказал Надир Исрафилов.

Как отметил эксперт, предоставленное вузами платное образование никак не оправдывает затраты. «Платное образование находится на очень низком уровне. Сторонники платного образования заявляют, что данная система существует и в американских вузах. Но, они забывают о качестве образования в этих вузах. 35 лауреатов Нобелевской премии окончили американские университеты», — заявил эксперт.

P.S. Стоимость обучения даже в государственных ВУЗах в несколько раз превышает зарплату среднестатистического азербайджанца, это, во-первых.

Во-вторых, почему в государственном учебном заведении должно быть платное образование? Ведь слово «государственный» уже подразумевает выделение средств из госбюджета на расходы.

И в-третьих, независимо от того, какая структура устанавливает размер суммы за обучение, она намного превышает качество предоставляемого образования и это давно уже ни для кого не секрет. Просто непонятно, с какой целью это делается? Те, у кого есть хоть малейшая возможность, имеется в виду материальная, и так уезжают из страны, предпочитая получить образование в престижном зарубежном ВУЗе. И большинство из них обратно не возвращаются, к сожалению…