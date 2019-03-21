Дорога в Европу открыта

Ряд серьезных и содержательных социальных программ, направленных на улучшение жизни и быта различных сегментов общества, особенно, очередное распоряжение о помиловании политических заключенных – сразу было ясно, что все эти решения не останутся незамеченными не только со стороны местных политических и общественных активистов, но и со стороны представителей международного сообщества, в первую же очередь, европейских институтов демократии и прав человека.

Поэтому не случайно, что последний акт помилования политических заключенных почти мгновенно стал позитивным предметом дискуссии не только среди общественных активистов, но и среди самых радикально настроенных кругов оппозиции; даже представители непримиримой, «радикальной оппозиции» не стали скрывать свою удовлетворенность в связи с очередным распоряжением президента.

О международном составляющем, даже о резонансе процесса вообще, говорить не стоит; несколько европейских институтов почти одновременно выразили президенту Азербайджана благодарность в связи с освобождением десятков политических заключенных.

Но у политики есть своя «арифметика». Очередной акт помилования безусловно, значимое событие. Но не только мы, и представители оппозиции и даже самой правящей партии должны сделать из этого кое-какие выводы.

Во-первых, надо сообща стремиться строить такое государство и общество, в котором не будет необходимости в актах помилования политических заключенных.

Если не ошибаюсь, у евреев есть такая поговорка, точнее, в Талмуде написано, что спасший одну жизнь, спасает все человечество. Это можно экстраполировать, распространить и на политических заключенных; дарующий свободу одному человеку освобождает целое общество…

Но наша свобода будет прочной и необратимой лишь тогда, когда мы решим вопрос о политических заключенных, как говорится, раз и навсегда…

Проблема политических заключенных стала актуальной после вступления Азербайджана в Совет Европы. Не скрою, что с самого начала тут было не только много спорного, но и спекулятивного…

Но теперь речь не об этом. Уже прошло 20 лет, как Азербайджан стал членом Совета Европы. За это время освобождены сотни, даже может быть, тысячу людей. Но нам до сих пор не удалось окончательно искоренить проблему политических заключенных.

Для этого требуются системные, основательные политические и юридические реформы.

В формально-юридическом плане вопрос решен: фактически закончился процесс инкорпорации местного и международного законодательств, наши местные законы приведены в соответствие с международными правовыми актами.

Но на практике к сожалению, проблемы сохраняются и каждое распоряжение о помиловании о политических заключенных не только одобряется и приветствуется международными институтами, но порождают и массу вопросов. В Европе, особенно, в Совете Европы люди постоянно задаются вопросом; Господи, у них еще и политические заключенные есть?..

Поэтому надо решить вопрос коренным образом, а для этого, еще раз заметим, что необходимы действенные политические реформы.

Думается, что теперь как раз наступило самое подходящее время для подобных реформ. Наши политики и дипломаты стали более увереннее говорить о подписании договора с Европейским Союзом.

Напомним, что из всех стран-участниц известной программы «Европейское Партнерство» только Азербайджан и Беларусь еще не подписали соответствующий договор с ЕС и название нашей страны постоянно склоняется вкупе с Беларусью, что конечно, не делает нам особой чести.

То, что даже Армения подписала этот договор, еще раз свидетельствует, что серьезных геополитических препятствий на этом пути нет; если в Кремле позволили армянам такие «шалости», то почему бы нам не попробовать это?

Другое дело, уверены, что наш договор с ЕС станет не политической декларацией, как у армян, но настоящим рабочим документом.

Сейчас фактически подготовлен прочный фундамент для серьезного, обстоятельного, и самое главное, для равноправного диалога с ЕС, и на последнее распоряжение о политических заключенных мы смотрим через эту призму. Надеемся, что в этом году мы наконец-то подпишем этот договор. Особенно, после последних перечисленных социальных и гуманитарных программ можно с уверенностью сказать, что дорога в Европу открыта. Надо оставить сомнения и вспомнить одну известную поговорку; дорогу осилит идущий…

И нам надо постоянно помнить, что мы- европейская нация. Поверьте, не у всех народов и наций, особенно, не у всех стран мусульманского Востока имеются такие люди, как М.Ф.Ахундов и У.Гаджибеков. Наша евро-устремленность не какая-та случайность, не какая-та дань моде, а длительный, даже мучительный, но самое главное, славный исторический процесс…