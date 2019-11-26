Дорога в Баиле просела из-за халатности «Азеравтойол»

24 ноября 2019 года на дороге от мечети Бибиэйбат в направлении центра Баку произошел оползень. Просела одна из полос движения дороги. Движение транспортных средств на этой дороге закрыто.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов посетили оползневую зону в Бибиэйбате.

«На склоне наблюдается постоянная активность. В связи с интенсивными атмосферными осадками грунт тяжелеет, давление усиливается и происходит оползень. Повторно зарегистрировано происшествие типа проседания подпорной стены, построенной в направлении судостроительного завода», — заявил 25 ноября 2019 года главный инженер Национальной геологоразведочной службы Министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

По словам пресс-секретаря Открытого Акционерного Общества «Азеравтойол» Анара Наджафли, трещины появились 24 ноября 2019 года.

«Наши сотрудники осмотрели этот участок и взяли его под контроль. В Бибиэйбате, что в Баиле есть несколько оползневых зон, одна из которых проходит по этой территории: активизация оползня произошла в результате интенсивных осадков», — прокомментировал случившееся Анар Наджафли.

В мире существуют различные формы предупреждения оползней. Одним из них являются сенсорные датчики, которые реагируют на активизацию оползней.

Были ли установлены такого рода датчики в зоне оползневой зоны в Баиле?

По словам главного инженера Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиза Гаралова, датчиков в зоне оползня нет.

«Дороги можно прокладывать и в зоне оползня. Но это нужно делать с помощью специальных технологий, чтобы не было таких казусов. Руководство «Азеравтойол», прежде чем принимать решение о прокладке дороги, должно было обратиться за консультацией в Национальную геологоразведочную службу. За консультацией не обратилась и исполнительная власть города Баку, которая дала согласие на строительство дороги», — сказал он #.

Почему же Открытое Акционерное Общество «Азеравтойол» не обратилось в Национальную геологоразведочную службу? К сожалению, наша попытка связаться с руководителем пресс-службы Анаром Наджафли, не увенчалась успехом.

Тогда мы обратились в управление городских дорог «Азеравтойол». Ответ, который дал инженер управления Рафик Сафаров, мягко говоря, нас удивил:

«А разве Национальная геологоразведочная служба является единственной структурой, которая ведет разведывательные работы. У нас есть собственные подразделения». Может тогда ведомство надо ликвидировать? Правда, мы не задали этот вопрос инженеру Сафарову.

К сожалению, Рафик Сафаров оставил без ответа наш вопрос о том, почему же «разведка» «Азеравтойол» не предупредила руководство об активизации оползня заранее, до того как просела дорога? К сожалению, и до пресс-службы исполнительной власти мы тоже не дозвонились. Хотя, думаем, ответ, что дорога была построена при бывшем мере, вряд ли удовлетворил бы нас и наших читателей. Ведь, у нас принято все валить на предшественника.

Оползни на Баиле – не новость. Мощные оползни на «Бакинском амфитеатре» были зафиксированы в 1870, 1929, 1938, 1950, 1972, 1990, 1996, 2000 и др. годах, последний был в прошлом году, тогда обрушилось несколько домов. Главными причинами оползня явились: незаконная массовая застройка склона жилыми домами без канализационных линий, утечка вод из водопроводной сети, поливные воды, срезание нижней части склона, а также интенсивное движение автотранспорта.

Однако с помощью определенных инженерных сооружений и опорных стен можно укрепить дорогу и обеспечить безопасность, а если еще и датчики установить, которые будут выдавать информацию о возможном нашествии по склону заранее, если его предвидеть, то оползень не так уж страшен. Но, видимо, у специалистов из «Азеравтойол» свои «датчики», и фиксируют они не оползень.