Дополнительный шанс

В высших учебных заведениях страны остаются более 5 тысяч вакантных мест.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты конкурса по выбору специальностей в высшие учебные заведения на 2018-2019 учебный год. Как заявила на сегодняшней пресс-конференции, проведенной по этому случаю, председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде, за предыдущие 27 лет происшедшие изменения в форме и содержании тестовых экзаменов способствовали объективному и прозрачному оцениванию знаний абитуриентов.

По ее словам, с 2017 года вступительные экзамены проводятся в два этапа, что позволяет абитуриентам улучшить свои показатели по баллам. В этом году пошли еще дальше: претенденты могли не только участвовать в весенней и летней приемных экзаменах, но пройти тестирование по разным группам специальностей – по двум или даже трем группам. Безусловно, все эти новшества положительно повлияли на результаты абитуриентов. Достаточно сказать, что нынешняя кампания стала самой рекордной по числу 700-баллников. 29 молодых людей набрали максимальные баллы!

По данным ГЭЦ, на вступительных экзаменах в общей сложности по I-V группам специальностей приняло участие свыше 74 тысяч юношей и девушек, из которых 44772 человек пробились в тур выбора специальностей. Сложный и напряженный конкурсный отбор прошли 39906 абитуриентов, став студентами вузов Азербайджана. Из них 11963 человек поступили на места по госзаказу, получив право учиться бесплатно, 27943 человек поступили на платные места.

Однако ставить точку в этом марафоне пока рано. План по приему в вузы выполнен на 88,3%. Из выделенных для высших учебных заведений 45159 плановых мест заполнены лишь 39906, свободными остаются более 5000 вакансий. Не исключено, что это число может увеличиться, потому, что из-за высокой платы за обучение нередко малоимущие студенты отказываются от учебы в высшей школе.

ГЭЦ уже объявил о дополнительном размещении на оставшиеся вакантные места в вузах страны. Этот процесс продлится с 16 до 21 августа. Информация о количестве свободных мест по группам специальностей будет опубликована в журнале «Абитуриент» N 8.

Согласно правилам, с 16 по 28 августа абитуриенты должны пройти регистрацию, представив документы в вузы, в которые они поступили (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней). Список требуемых документов можно узнать в данных вузах. Непрохождение регистрации в указанные сроки будет расцениваться как отказ от зачисления на соответствующую специальность.

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