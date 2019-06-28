Донерами травят и будут травить

25 июня 20 жителей Баку были помещены в первый Клинический медцентр с диагнозом «пищевое отравление» и после оказания медицинской помощи выписаны домой.

В ходе расследования было установлено, что все 20 человек поели донер из донерной «Qədir xum», функционирующей на территории автомобильного рынка по просп. Бабека, 65 в Хатаинском районе Баку. В связи с плохим самочувствием они обратились в больницу.

По факту в прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 314.1 (халатность) УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы.

Проводятся необходимые следственные меры по установлению круга виновных лиц, сообщили местные СМИ.

Но ведь в Азербайджане есть Агентство продовольственной безопасности, удивились мы. И создавалось оно как раз для проведения государственной регистрации производимых в стране и импортируемых продуктов питания с точки зрения продовольственной безопасности. Мы связались с агентством, чтобы выяснить, проводилась ли государственная регистрация мяса, которое использовалось в донерной «Qədir xum»?

«Все субъекты предпринимательства, которые занимаются изготовлением пищи, должны быть зарегистрированы в нашем Агентстве. Донерная, в которой произошло отравление, не прошла регистрацию в Агентстве продовольственной безопасности. Поэтому мы не несем ответственность за качество продаваемого там мясо», — сказал # пресс- секретарь Агентства продовольственной безопасности Мансур Пириев.

На наш вопрос о том, какой процент субъектов предпринимательства, занимающихся изготовлением пищи, прошли регистрацию в Агентстве продовольственной безопасности, пресс- секретарь дал следующий ответ: «Не знаю. Но мы делаем все необходимое для привлечения к регистрации всех производителей пищи», — сказал пресс- секретарь.

Как сообщили # предприниматели, занимающиеся забоем скота на шекинском рынке, они не проходили регистрацию в Агентстве по продовольственной безопасности. «Да от нас этого никто и не требовал», — сообщили они.

Высказывание руководителя пресс- службы Агентства продовольственной безопасности удивило и председателя Союза свободных потребителей Эюба Гусейнова: «Неужели с 2017 года Агентство не смогло провести регистрацию всех производителей пищи? Ведь данная структура имеет право штрафовать предпринимателей, которые отказываются от регистрации. Если Агентство продовольственной безопасности само не может провести регистрацию предпринимателей, занимающихся производством пищи, то пусть обращаются в наш Союз свободных потребителей. Мы всегда готовы помочь этой структуре», — заявил Эюб Гусейнов.

Как отметил глава Союза потребителей в Азербайджане только две компании, «Аzproteinfoodsgroup» и OOO «Səhliyalı», занимаются изготовлением донера с соблюдением всех требуемых нормативов. «Эти компании сами выращивают скот. После забоя мясо животных проходит тщательную проверку в лабораториях этих компаний. Потом это мясо проходит проверку в лаборатории Агентства продовольственной безопасности. Только после этого используется для изготовления донера промышленным путем. Кстати эти компании сами занимаются и реализацией своей продукции. Но они контролируют лишь малую часть рынка. Остальные донерные покупают мясо у случайных лиц, которые не могут гарантировать его качество. Поэтому думаю, случаи массового отравления в результате употребления донеров будут повторяться и в будущем», — сказал Эюб Гусейнов.

Заместитель генерального директора компании «Аzproteinfoodsgroup» Назим Сафаров отметил, что его компания и OOO «Səhliyalı» контролируют лишь 30% рынка продажи донеров.

По мнению Назима Сафарова нужно ужесточить контроль над изготовлением и продажей донеров. «Иначе случаи отравления будут и в дальнейшем», — сказал «Зеркалу» заместитель генерального директора.

P.S. В комедии абсурда «Город Зеро» есть такая сцена: заседание Кабинета Министров СССР – обсуждается проблема с нехваткой продовольствия в стране. Заседание заканчивается тем, что вместо принятия программы по ликвидации проблемы, Кабмин постановляет создать Министерство продовольствия с огромным штатом сотрудников.

У нас, похоже, ситуация как в городе «Зеро», агентство есть, сотрудники тоже, а толку никакого.