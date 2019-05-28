Дональду Трампу предрекают победу на президентских выборах 2020 года

Специалисты в области экономики считают, что президент США Дональд Трамп имеет большие шансы переизбраться на пост главы государства на выборах в 2020 году. Об этом сообщает газета The New York Times, передает 27 мая «Интерфакс».

Эксперты делают такой вывод исходя из экономической модели, разработанной Рэем Фэйром для прогнозирования результатов выборов: в ее основу берут показатели темпов роста ВВП и инфляции.

В 2008 году с ее помощью удалось предположить, что на тот момент кандидат в президенты Соединенных Штатов Барак Обама получит 53,1% голосов на выборах. В итоге за него проголосовали 53,7% американцев.

Высокими шансы Трампа считают также экс-советник министра финансов в администрации Обамы Стивен Раттнер, главный экономист компании Moody’s Analytics Марк Занди и директор по инвестициям Trend Macrolytics Дональд Лускин.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. О своем желании баллотироваться в президенты уже заявили действующий лидер Дональд Трамп, а также 20 представителей Демократической партии.