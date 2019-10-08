Дональд Туск подчеркнул, что от Brexit-а зависит будущее Европы и Великобритании

Глава Евросовета Дональд Туск заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о том, что переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза — это «не дурацкая игра в обвинения», сообщает ТАСС.

«Борис Джонсон, на карту поставлена не победа в какой-то дурацкой игре в обвинения. На карту поставлено будущее Европы и Великобритании, а также безопасность и интересы нашего народа. Вам не нужна сделка, вам не нужна отсрочка, вам не нужна отмена, quo vadis? [куда идете? — лат.]», — написал в Twitter Туск.

Ранее источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС сообщил ТАСС, что страны — члены Евросоюза согласятся в очередной раз перенести Brexit, если соответствующий запрос поступит от Великобритании. Направить такой запрос в Брюссель премьер-министра Великобритании обязывает принятый в прошлом месяце закон, согласно которому правительство обязано запросить отсрочки Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если к 19 октября стороны не придут к соглашению. Сигналы же, посылаемые официальным Лондоном на этот счет, очень противоречивы — с одной стороны, правительство заверяет, что исполнит закон, с другой — Джонсон заявляет, что скорее будет «лежать мертвым в канаве», чем попросит ЕС об очередной отсрочке.