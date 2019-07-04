Дональд Туск остался доволен выбором Евросовета

Глава Европейского совета Дональд Туск надеется, что новый состав Европейского парламента (ЕП) поддержит кандидатуру немки Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии (ЕК). Об этом он заявил в четверг, выступая перед евродепутатами в Страсбурге.

«Впервые в нашей истории Европейский совет предложил двум женщинам и двоим мужчинам возглавить ключевые институты ЕС. Я счастлив и горжусь тем, что мы достигли идеального гендерного баланса на верхних позициях, — отметил он. — И я также надеюсь, что это вдохновит Европейский парламент в его решениях».

По его словам, такой выбор Евросовета является «идеальным». «Это очень позитивное изменение, — продолжил он. — Европа не только говорит о женщинах, она выбирает женщин. Надеюсь, что этот выбор вдохновит многих девушек и женщин на борьбу за свои убеждения и увлечения».