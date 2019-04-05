Дональд Туск не прочь отсрочить «Брекзит» на год

Председатель Европейского Совета Дональд Туск собирается сегодня, 5 апреля, предложить 27 странам-участницам Европейского Союза предоставить Великобритании новую отсрочку «Брекзита» — на 12 месяцев — для подготовки договора, регулирующего отношения Лондона и Брюсселя после их «развода», сообщает агентство dpa.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила 5 апреля в Брюссель письмо с просьбой отложить «Брекзит» до 30 июня. В письме отмечено также, что Великобритания будет готовиться к участию в выборах в Европарламент, намеченных на конец мая текущего года.

Если 27 стран ЕС на внеочередном саммите 10 апреля единогласно выскажутся за новую отсрочку «Брекзита», Брюссель согласится пойти на этот шаг. В противном случае выход Соединенного Королевства из состава ЕС состоится 12 апреля «без сделки».