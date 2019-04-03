Дональд Трамп запутался в своей родословной

Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп провел встречу с госсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой заявил, что его отец – немец.

«Я уважаю канцлера Ангелу Меркель и саму Германию. Мой отец — немец. Он был немцем и родился в замечательнейшем месте в Германии, поэтому я испытываю прекрасные чувства к Германии», — сказал Трамп.

Об этом он говорил, когда критиковал Германию за то, что страна не платит необходимые взносы в НАТО.

Общеизвестный факт, что отец американского президента – Фред Трамп, родился в Нью-Йорке. Из Германии в 1885 году в США переехал дед Трампа, Фридрих. Он приехал в Нью-Йорк, когда ему было 16 лет.

В СМИ напомнили, что в 2018 году Трамп несколько раз обмолвился аналогичным образом, заявляя, что его отец родом их Германии.

К примеру, в июле в одном из интервью он заявлял о том, что его родители – европейцы, поскольку отец родился в Германии, а мама – в Шотландии. Последнее из этого утверждения действительно является правдой.

Этот ляп Трампа немедленно распространился в социальных сетях. Один из пользователей сослался на исследование, которое показало, что в среднем Трамп лжет 15 раз в день, и спросил, есть ли что-то, о чем президент США еще не лгал?