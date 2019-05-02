Дональд Трамп в июле может посетить Турцию

Президент США Дональд Трампа в июне текущего года совершит визит в Европу, а через месяц после этого выразил желание посетить Турцию, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, информирует Агентство Анадолу.

По словам министра, последний телефонный разговор президента Турции с главой Белого дома прошел в позитивном ключе. «Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в позитивном духе рассмотрели все вопросы повестки дня», — сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции также прокомментировал попытку государственного переворота в Венесуэле.

«Турция выступает против смены власти путем переворотов или военных интервенций. Проблемы можно решать путем диалога и сотрудничества», — подчеркнул Чавушоглу.

| 2019-05-02T15:27:55+00:00 2 мая 2019, 17:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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