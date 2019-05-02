Дональд Трамп в июле может посетить Турцию

Президент США Дональд Трампа в июне текущего года совершит визит в Европу, а через месяц после этого выразил желание посетить Турцию, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, информирует Агентство Анадолу.

По словам министра, последний телефонный разговор президента Турции с главой Белого дома прошел в позитивном ключе. «Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в позитивном духе рассмотрели все вопросы повестки дня», — сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции также прокомментировал попытку государственного переворота в Венесуэле.

«Турция выступает против смены власти путем переворотов или военных интервенций. Проблемы можно решать путем диалога и сотрудничества», — подчеркнул Чавушоглу.