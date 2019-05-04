Дональд Трамп уверен в наличии потенциала для выстраивания прекрасных отношений с Москвой

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в наличии огромного потенциала для выстраивания прекрасных отношений между Вашингтоном и Москвой после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter, сообщае ТАСС.

«Вчера был очень хороший телефонный разговор с президентом России [Владимиром] Путиным. Существует огромный потенциал для выстраивания хороших или прекрасных отношений с Россией, несмотря на то, что можно прочитать или увидеть в лживых СМИ. Вы только посмотрите, как они вводили вас в заблуждение с «российским сговором». Мир может стать лучше и безопаснее. Отлично!» — заявил американский лидер.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в пятницу Путин и Трамп в ходе продолжительного телефонного разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, обсудили вопросы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество и подтвердили обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности.