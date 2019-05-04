Дональд Трамп уверен в наличии потенциала для выстраивания прекрасных отношений с Москвой

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в наличии огромного потенциала для выстраивания прекрасных отношений между Вашингтоном и Москвой после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter, сообщае ТАСС.

«Вчера был очень хороший телефонный разговор с президентом России [Владимиром] Путиным. Существует огромный потенциал для выстраивания хороших или прекрасных отношений с Россией, несмотря на то, что можно прочитать или увидеть в лживых СМИ. Вы только посмотрите, как они вводили вас в заблуждение с «российским сговором». Мир может стать лучше и безопаснее. Отлично!» — заявил американский лидер.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в пятницу Путин и Трамп в ходе продолжительного телефонного разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, обсудили вопросы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество и подтвердили обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности.

| 2019-05-04T20:19:11+00:00 4 мая 2019, 21:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss