Дональд Трамп удостоился аудиенции у императора Нарухито

Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей прибыл в понедельник в императорский дворец в центре Токио, где проведет встречу с новым императором Японии Нарухито и императрицей Масако. Об этом сообщает ТАСС.

Американский президент стал первым иностранным лидером, который удостоился аудиенции у нового японского монарха. Перед входом во дворец Трампа и его супругу встретил почетный караул Сил самообороны Японии, также были исполнены гимны двух стран. Затем их перевели в «Бамбуковый зал», где обычно император принимает иностранных гостей.

После окончания аудиенции Трамп отправится на переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Как ожидается, стороны обсудят ситуацию на Корейском полуострове, а также двусторонние торговые вопросы.