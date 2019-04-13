Дональд Трамп согласился с Ким Чен Ыном по поводу третьего саммита

Президент США Дональд Трамп позитивно отреагировал в субботу на готовность лидера КНДР Ким Чен Ына к проведению третьего саммита глав двух государств. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я согласен с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, что наши личные отношения остаются очень хорошими, возможно, термин «отличные» был бы даже более точным, и что третий саммит был бы хорош тем, что мы могли бы в полной мере понять, на каких позициях стоит каждый из нас», — сказал он. » «У Северной Кореи есть огромный потенциал для невероятного роста, экономического успеха и процветания под руководством председателя Ким Чен Ына. Я с нетерпением жду того для, который может наступить уже скоро, когда не будет ни ядерного оружия, ни санкций, и мы сможем наблюдать за тем, как Северная Корея становится одной из самых успешных стран в мире!» — добавил президент.