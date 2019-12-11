Дональд Трамп считает, что импичмент ведет к росту его рейтинга

Президент США Дональд Трамп убежден, что демократы в Палате представителей уже сами запутались в процедуре импичмента, в то время как его рейтинги растут. Об этом он заявил во вторник вечером, выступая на митинге в Пенсильвании, сообщает ТАСС.

«Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о [поддержке] торгового соглашения Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States — Mexico — Canada Agreement, USMCA) в тот же день, когда заявила, что они [демократы] собираются подвергнуть меня процедуре импичмента, — сказала Трамп. — Меня, 45-го президента, вашего любимого президента».

«Пелоси объявила об импичменте, а за ней стоят несколько парней, — продолжил он. — Теперь она объявила, что [поддержит] соглашение. Почему? Потому что это огромное дело».

«Они сбиты с толку импичментом, а наши рейтинги выросли из-за этого очень глупого импичмента», — утверждает глава Белого дома. По его словам, расследование в рамках процедуры импичмента направлено на то, чтобы «аннулировать голоса 2016 года, или попытаться выиграть выборы в 2020 году».

С начала процедуры импичмента опросы показывали разные, но в целом не сильно отличающиеся данные о поддержке президента. Например, 1 октября исследовательская служба Университета Монмута привела статистику, согласно которой более половины американцев против начатого демократами процесса. 9 октября опрос, сделанный по заказу газеты The Wall Street Journal и телекомпании NBC, утверждал, что больше половины граждан США, наоборот, одобряют процедуру импичмента.

4 ноября аналогичная выборка показала примерно идентичные результаты. При этом, согласно исследованию газеты Politico, 56% избирателей полагают, что Трампу удастся переизбраться на второй срок.

 

| 2019-12-11T09:00:47+00:00 11 декабря 2019, 10:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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