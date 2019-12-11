Дональд Трамп считает, что импичмент ведет к росту его рейтинга

«Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о [поддержке] торгового соглашения Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States — Mexico — Canada Agreement, USMCA) в тот же день, когда заявила, что они [демократы] собираются подвергнуть меня процедуре импичмента, — сказала Трамп. — Меня, 45-го президента, вашего любимого президента».

«Пелоси объявила об импичменте, а за ней стоят несколько парней, — продолжил он. — Теперь она объявила, что [поддержит] соглашение. Почему? Потому что это огромное дело».

«Они сбиты с толку импичментом, а наши рейтинги выросли из-за этого очень глупого импичмента», — утверждает глава Белого дома. По его словам, расследование в рамках процедуры импичмента направлено на то, чтобы «аннулировать голоса 2016 года, или попытаться выиграть выборы в 2020 году».