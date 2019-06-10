Дональд Трамп «приказал» Си Цзиньпину приехать на саммит G20

Власти США немедленно введут дополнительные пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 28-29 июня в японской Осаке. Об этом президент Дональд Трамп заявил в понедельник в интервью телекомпании CNBC, сообщает ТАСС.

«Да, это будет», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.

По словам хозяина Белого дома, Китаю придется заключить торговое соглашение с США. «Сейчас Китай абсолютно опустошен из-за того, что компании покидают его и уходят в другие страны, в том числе в нашу, потому что они не хотят платить пошлины», — сказал Трамп.

О компании Huawei президент сказал, что рассматривает ее как «угрозу национальной безопасности» США, однако, по его мнению, «было бы очень хорошо», если бы США смогли бы «сделать что-то в ее отношении» в рамках американо-китайских торговых переговоров.