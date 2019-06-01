Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщает ТАСС.

«Во время встречи состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе, а также о реальных бизнес-проектах», — пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, приглашение от президента США Зеленский получил в пятницу, 31 мая, а визит может состоятся после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщалось ранее, Трамп намерен встретиться с Путиным в июне на саммите «Большой двадцатки» в Японии.

Ранее представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что переговоры с Зеленским значатся в повестке дня Белого дома, однако было неизвестно в каком формате они пройдут.

| 2019-06-01T12:08:48+00:00 1 июня 2019, 13:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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