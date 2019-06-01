Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщает ТАСС.

«Во время встречи состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе, а также о реальных бизнес-проектах», — пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, приглашение от президента США Зеленский получил в пятницу, 31 мая, а визит может состоятся после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщалось ранее, Трамп намерен встретиться с Путиным в июне на саммите «Большой двадцатки» в Японии.

Ранее представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что переговоры с Зеленским значатся в повестке дня Белого дома, однако было неизвестно в каком формате они пройдут.