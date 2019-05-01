Дональд Трамп поздравил от имени всех американцев нового императора Японии

Президент США Дональд Трамп во вторник поздравил от имени всех американцев Нарухито с получением полномочий императора Японии. Соответствующее заявление американского лидера распространил Белый дом, сообщает ТАСС.

«Первая леди [Меланья Трамп] и я передаем наши самые глубокие поздравления от имени всех американцев их величествам императору Нарухито и императрице Масако в связи с его интронизацией в качестве нового императора Японии. Поскольку японцы вступают в новую эру Рэйва, мы обновим крепкие узы дружбы между нашими двумя странами», — отметил Трамп.

Он напомнил, что название новой эры означает «прекрасная гармония». «Мы искренне желаем, чтобы наш союз продолжал процветать и укрепляться в этом духе. Сегодня наши самые добрые мысли связаны с японцами, и мы разделяем надежду на еще более светлое будущее», — заключил президент.

В соответствии с законом, Нарухито получил полномочия императора с наступлением 1 мая после того, как 30 апреля ушел на покой его отец — 85-летний бывший император Японии Акихито.