Дональд Трамп поздравил Мицотакиса с назначением на должность премьера Греции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провёл во вторник вечером телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Афинское агентство новостей АМНА.
«Американский президент поздравил премьера с назначением на должность. Со своей стороны Мицотакис сказал Трампу, что приоритетом нового греческого правительства является борьба с бюрократией и стимулирование инвестиций. Американский президент ответил греческому премьеру, что у него были те же цели, когда он вступил в должность», — говорится в сообщении.
«Они согласились с необходимостью продолжать и углублять исключительно хорошие отношения между Грецией и Соединёнными Штатами», — сообщает агентство.