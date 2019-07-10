Дональд Трамп поздравил Мицотакиса с назначением на должность премьера Греции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провёл во вторник вечером телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Афинское агентство новостей АМНА.
«Американский президент поздравил премьера с назначением на должность. Со своей стороны Мицотакис сказал Трампу, что приоритетом нового греческого правительства является борьба с бюрократией и стимулирование инвестиций. Американский президент ответил греческому премьеру, что у него были те же цели, когда он вступил в должность», — говорится в сообщении.
«Они согласились с необходимостью продолжать и углублять исключительно хорошие отношения между Грецией и Соединёнными Штатами», — сообщает агентство.
| 2019-07-10T08:46:19+00:00 10 июля 2019, 09:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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