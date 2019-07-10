Дональд Трамп поздравил Мицотакиса с назначением на должность премьера Греции

«Американский президент поздравил премьера с назначением на должность. Со своей стороны Мицотакис сказал Трампу, что приоритетом нового греческого правительства является борьба с бюрократией и стимулирование инвестиций. Американский президент ответил греческому премьеру, что у него были те же цели, когда он вступил в должность», — говорится в сообщении.