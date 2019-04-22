Дональд Трамп поздравил CNN

Президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп «поздравил» с падением рейтингов телеканал CNN, который традиционно поддерживает Демократическую партию страны, сообщает iz.ru.

На своей странице в Тwitter он опубликовал пост с материалом о том, что в апреле у СМИ самые низкие еженедельные рейтинги в прайм-тайм. «Поздравляю!» — подписал публикацию американский лидер в понедельник, 22 апреля.

Трамп неоднократно критиковал CNN и другие американские СМИ, которые симпатизируют членам Демократической партии. Однако в марте текущего года глава Белого дома неожиданно для всех похвалил телеканал, который опубликовал опрос о состоянии экономики США.