Дональд Трамп поздравил CNN

Президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп «поздравил» с падением рейтингов телеканал CNN, который традиционно поддерживает Демократическую партию страны, сообщает iz.ru.

На своей странице в Тwitter он опубликовал пост с материалом о том, что в апреле у СМИ самые низкие еженедельные рейтинги в прайм-тайм. «Поздравляю!» — подписал публикацию американский лидер в понедельник, 22 апреля.

Трамп неоднократно критиковал CNN и другие американские СМИ, которые симпатизируют членам Демократической партии. Однако в марте текущего года глава Белого дома неожиданно для всех похвалил телеканал, который опубликовал опрос о состоянии экономики США.

| 2019-04-22T22:54:19+00:00 23 апреля 2019, 04:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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