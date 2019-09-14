Дональд Трамп объявил о ликвидации Хамзы бен Ладена

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Хамза бен Ладен, сын основателя террористической группировки «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена, уничтожен в результате операции США.

«Хамза бен Ладен, высокопоставленный член «Аль-Каиды»* и сын Усамы бен Ладена, был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана», — говорится в заявлении президента.

«Потеря Хамзы бен Ладена не только лишит «Аль-Каиду»* важных лидерских качеств и символической связи с его отцом, но и подорвет важные оперативные действия группировки. Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу с разными террористическими группировками», — пояснил Трамп.

О возможной гибели Хамзы бен Ладена сообщалось летом этого года, тогда США официально не подтверждали эти сообщения.

| 2019-09-14T17:33:05+00:00 14 сентября 2019, 18:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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