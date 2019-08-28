Дональд Трамп объявил режим ЧС в Пуэрто-Рико из-за «Дориан»

Президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в ассоциированном с США островном государстве Пуэрто-Рико в связи с приближением тропического циклона «Дориан». Об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико и распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к средствам, которые будут задействованы региональными и местными властями для противодействия чрезвычайным условиям, вызванным тропическим штормом «Дориан», — говорится в заявлении.

Тропический шторм «Дориан» сформировался 26 августа у острова Барбадос в Тихом океане. В настоящее время он находится на расстоянии примерно в 450 км от Пуэрто-Рико и движется со скоростью порядка 6 м/с. Как ожидается, когда «Дориан» достигнет побережья Пуэрто-Рико, он будет близок по силе ветра к урагану.