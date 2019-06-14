Дональд Трамп обрушился с обвинениями на Тегеран

Президент Дональд Трамп в пятницу обвинил Иран в атаке на два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива несмотря на то, что в Тегеране отрицают свою причастность к этому нападению.

В Иране опровергли предыдущие обвинения в проведении атаки. Ранее Тегеран угрожал перекрыть стратегически важный Ормузский пролив, соединяющий Оманский и Персидский заливы. Через пролив транспортируется 20% всей потребляемой в мире нефти.

Месяц назад в этом регионе произошла похожая атака на четыре танкера, в которой Вашингтон также обвинил Тегеран.

Германия заявила, что видео, на которое ссылается американская сторона, недостаточно, чтобы возложить вину на Тегеран. В свою очередь Евросоюз и Китай призвали все стороны проявить сдержанность при оценке нынешней ситуации.

Отвечая на вопрос Fox News о том, как президент планирует ответить Тегерану и как предотвратить такие инциденты в будущем, Трамп сказал: «Мы посмотрим». Президент добавил, что любые попытки перекрыть Ормузский пролив «долго не продлятся».