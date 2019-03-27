Дональд Трамп и генсек НАТО проведут встречу в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут 2 апреля встречу в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации США.

«В честь 70-летия НАТО президент и генсек подчеркнут важность альянса, который является опорой международной безопасности и стабильности. Президент и генсек проведут личную встречу, за которой последует встреча в расширенном составе», — отмечается в заявлении.

Совет министров иностранных дел стран — членов НАТО проведет заседание 3-4 апреля в Вашингтоне.

| 2019-03-27T07:49:47+00:00 27 марта 2019, 09:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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