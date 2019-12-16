Дональд Трамп: Где извинения, Джим?

Президент США Дональд Трамп потребовал в воскресенье извинений от бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймса Коми в связи с делом о слежке, начатой в 2016 году американскими спецслужбами за штабом нынешнего главы вашингтонской администрации.

Ранее в воскресенье Коми, которого Трамп отправил в отставку в 2017 году из-за недовольства его работой, в эфире телеканала Fox News признал свою ответственность за небрежность и недочеты, допущенные рядом сотрудников ФБР при ведении слежки.

«Теперь Коми признает, что был неправ. Но он делает это только потому, что его поймали с поличным. На самом деле он был пойман еще давно. Так каковы последствия его незаконного поведения? Это могут быть годы в тюрьме? Где извинения передо мной и остальными, Джим?» — написал на своей странице в Twitter Трамп.

| 2019-12-16T00:15:28+00:00 16 декабря 2019, 04:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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