Дональд Трамп доволен встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошей свою встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, состоявшуюся 10 декабря в Вашингтоне.

«Только что была очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России <…> Надеемся на продолжение нашего диалога в ближайшее время», — написал американский лидер в Twitter.

По словам Трампа, в ходе переговоров обсуждались многие вопросы, в том числе торговля, Иран, КНДР, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), контроль над ядерными вооружениями и обвинения в адрес России во вмешательство в выборы. Кроме того, американский президент указал на важность улучшения отношений двух стран. он выразил уверенность, что это будет способствовать укреплению экономического сотрудничества.