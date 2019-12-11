Дональд Трамп доволен встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошей свою встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, состоявшуюся 10 декабря в Вашингтоне.

«Только что была очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России <…> Надеемся на продолжение нашего диалога в ближайшее время», — написал американский лидер в Twitter.

По словам Трампа, в ходе переговоров обсуждались многие вопросы, в том числе торговля, Иран, КНДР, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), контроль над ядерными вооружениями и обвинения в адрес России во вмешательство в выборы. Кроме того, американский президент указал на важность улучшения отношений двух стран. он выразил уверенность, что это будет способствовать укреплению экономического сотрудничества.

Donald J. Trump

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| 2019-12-11T09:44:08+00:00 11 декабря 2019, 11:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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