Дональд и Меланья Трамп прибыли на аудиенцию к Елизавете II

Дональд Трамп стал 12-м президентом США, с которым Елизавета Вторая познакомилась лично. После Гарри Трумэна единственным американским лидером, с которым она не виделась, был Линдон Джонсон.Сцену приветствия разрешено было снимать, однако сама беседа королевы за чаем с Трампом и его женой пройдет, как и большинство мероприятий президента США в Британии, в закрытом для прессы режиме.

В Виндзор Трампы отправились из резиденции посла США, где отдохнули пару часов после дневных мероприятий. Ранее в пятницу президент США провел переговоры и совместную пресс-конференцию с главой британского кабинета министров Терезой Мэй.