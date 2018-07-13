Дональд и Меланья Трамп прибыли на аудиенцию к Елизавете II

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей прибыли в Виндзорский замок на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете Второй.

Дональд Трамп стал 12-м президентом США, с которым Елизавета Вторая познакомилась лично. После Гарри Трумэна единственным американским лидером, с которым она не виделась, был Линдон Джонсон.Сцену приветствия разрешено было снимать, однако сама беседа королевы за чаем с Трампом и его женой пройдет, как и большинство мероприятий президента США в Британии, в закрытом для прессы режиме.

В Виндзор Трампы отправились из резиденции посла США, где отдохнули пару часов после дневных мероприятий. Ранее в пятницу президент США провел переговоры и совместную пресс-конференцию с главой британского кабинета министров Терезой Мэй.

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| 2018-07-13T23:11:17+00:00 14 июля 2018, 03:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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