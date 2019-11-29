Домохозяйка — тоже профессия: предлагается платить пособие неработающим женам и мамам

Домашний труд считается самым неблагодарным. Он никогда не заканчивается, его часто воспринимают как должное, не считая за работу, и он никак не оплачивается. Время от времени в Азербайджане поднимается вопрос о необходимости оплаты такого труда. Недавно его предложила рассмотреть глава Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

По данным Госкомстата, в Азербайджане 48,2% (2,380,646 человек) занятого населения составляют женщины. При этом всего в стране проживает 4 939 100 представительниц слабого пола. Получается, что более двух с половиной миллионов женщин остаются вне рынка труда. Большинство их них — домохозяйки.

Глава Департамента информации и аналитических исследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, представитель Азербайджана в Комитете ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) Эльгюн Сафаров заявил # о том, что Госкомитет изучил опыт других стран, в частности Германии и Норвегии, в этом вопросе.

«В Германии уже на протяжении пяти лет выплачивают пособия женщинам, которые не работают, а занимаются домом и воспитанием детей. У нас же то время, которое женщина посвящает домашнему труду, то, что она растит детей – будущее поколение, никак не учитывается. Но это работа, причем не легкая, потому она тоже должна оплачиваться, должен идти трудовой стаж, чтобы в старости домохозяйки могли рассчитывать на пенсию. Кстати, ООН рекомендует государствам, внедрять такие пособия. Труд домохозяйки- работа согласно стандартам ООН и МОТ. «Пока мы готовим законопроект по поводу пособий. Никто не говорит о том, что это должна быть большая сумма. Например, в Германии она сначала равнялась 100 евро, что для этой страны весьма скромная цифра. В нашей республике есть некоторые виды социальных пособий, например, пособие по уходу за детьми с ограниченными возможностями, но этого недостаточно»,– подчеркнул Э.Сафаров.

По его словам, в Азербайджане десятки тысяч домохозяек. Важно поднять вопрос выплаты домохозяйкам пособий еще и потому, что в стране, к сожалению, до сих пор имеют место ранние браки. Девушек выдают замуж, не дав им получить образование, так как считают, что их удел домашний труд, но при этом за работу его почему-то никто не считает, даже если они работают с утра до вечера. А потом их может ждать незавидная в финансовом плане старость.

Данные пособия, как отмечает Э.Сафаров, призваны поддержать и многодетные семьи, где женщина не может работать, так как вынуждена смотреть за детьми. «В Азербайджане с каждым годом число таких семей уменьшается, в основном, в семьях не более 2 детей. Надо предпринимать шаги по стимулированию рождаемости. В России это материнский капитал, у нас могут быть пособия для домохозяек. Их,–говорит эксперт,– можно приплюсовать и к «детским» деньгам». Пособия должны выдаваться всем домохозяйкам, независимо от финансового положения их семей».

Э.Сафаров напомнил также о Конвенции 156 о равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями. Согласно ей при каждом учреждении – частном и государственном должны быть объекты по уходу за детьми, где родители смогут оставлять своих детей на время работы. Также должны быть комнаты для кормления. При некоторых структурах в стране есть такие учреждения, но их очень мало, так как у организаций нет для этого достаточно средств, подчеркнул наш собеседник. Многие женщины становятся домохозяйками из-за того, что им не с кем оставить ребенка в рабочее время, так что все эти вопросы взаимосвязаны.

По мнению председателя Центра исследований устойчивого развития Наримана Агаева, для поддержки семьи, в первую очередь, нужно платить нормальные пособия на детей.

«Кстати, интересно, что у нас есть Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей, но непонятно куда делось такое важное звено, как мужчины. Надо рассматривать проблемы такого рода в комплексе. Что касается женщин, то многим действительно нужна финансовая поддержка, в частности, матерям- одиночкам. Вырастить и поднять на ноги ребенка, а тем более нескольких, в наше время непросто Только в этом году 15 тысяч детей в нашей стране родились вне брака», –сказал он «Зеркало».

Но, по мнению эксперта, не стоит платить пособие всем домохозяйкам. Нужно разбирать каждый конкретный случай и подходить к нему индивидуально. «Давать деньги надо тем, кто реально в них нуждаются. Если государство не может справиться с этим отбором само, стоит привлечь НПО. В Европе,– отмечает Н.Агаев,– могут платить пособия всем домохозяйкам, но там вообще система построена иначе и не стоит сравнивать. В ЕС в декретный отпуск часто выходят мужчины, у нас же это сложно представить. Детей могут отобрать у родителей без веских на то оснований. Не стоит следовать каким-то шаблонам, надо учитывать и местную специфику. У нас, в отличие от той же Европы, домохозяек куда больше».

Конечно, работы по дому даже больше, чем на работе, но женщина трудится на благо своей семьи, часто по собственному желанию, подчеркивает он. По поводу пенсий, Н.Агаев отмечает, что обычно домохозяйку содержат муж и дети. Но если она осталась на старости лет одна, то государство обязано обеспечить за ней должный уход, а не абы какой, а качественный. Если у женщины есть недвижимость, то, как говорит эксперт, в этом случае та после ее смерти должна перейти государству.