Дома в Англии будут оснащать зарядными устройствами для электромобилей

Новые жилые дома, строящиеся в английских пригородах, должны будут оснащаться устройствами для подзарядки электромобилей. С таким предложением выступило британское правительство в рамках программы мер по сокращению выбросов в атмосферу углекислого газа.

Власти также планируют оснащать такими же устройствами опоры уличного освещения в тех местах, где разрешена парковка.

Правительство предполагает ввести полный запрет на продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году.

Активисты зеленых движений добиваются от правительства более решительных мер в борьбе с климатическими изменениями, угрожая подать в суд за чрезмерную, по их мнению, медлительность в этом вопросе.

Предложения, объявленные в парламенте министром транспорта Крисом Грейлингом, включены в правительственную стратегию по сокращению к 2050 году выбросов парниковых газов на 80% по сравнению с уровнем 1990 года.

В центре этих предложений находится идея максимально облегчить потребителям процесс зарядки аккумуляторов электромобилей и сделать его более доступным, чем заправку горючим на автозаправочных станциях.

Как заявил министр, предлагаемые меры означают, что к средине столетия Британия обретет одну из самых масштабных в мире сетей заправки автомобилей с нулевыми выбросами парниковых газов.

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