Дом Веласкеса в Севилье станет музеем

Дом, в котором родился Диего Веласкес, планируют превратить в музей.

Теперь дом принадлежит частным лицам. Новые владельцы дома планируют превратить его в музей, посвященный не только художнику, но и истории Севильи, пишет Noticia.ru.

Дом принадлежал бабушке и дедушке Веласкеса. Сам художник жил в нем примерно до десяти лет, считают историки.

Однако оригинальная мебель и личные вещи семьи не сохранились. По задумке, в доме будет создана экспозиция «с эффектом погружения», которая перенесет посетителей в Севилью XVI века.

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| 2018-07-31T14:59:27+00:00 31 июля 2018, 15:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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