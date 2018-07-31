Дом Веласкеса в Севилье станет музеем

Дом, в котором родился Диего Веласкес, планируют превратить в музей.
Теперь дом принадлежит частным лицам. Новые владельцы дома планируют превратить его в музей, посвященный не только художнику, но и истории Севильи, пишет Noticia.ru.
Дом принадлежал бабушке и дедушке Веласкеса. Сам художник жил в нем примерно до десяти лет, считают историки.
Однако оригинальная мебель и личные вещи семьи не сохранились. По задумке, в доме будет создана экспозиция «с эффектом погружения», которая перенесет посетителей в Севилью XVI века.40 просмотров