Должны ли владельцы «незаконных» домов платить налог на имущество?

В редакцию # продолжают поступать обращения проживающих в домах без документов граждан. Люди недоумевают, на каком основании местные органы самоуправления требуют у них уплаты налога на недвижимость.

И это притом, что право владельцев незаконной недвижимости на получение компенсации при сносе такого жилья оспаривается на уровне представителей парламента и самого Государственного комитета по имущественным вопросам. В прошлой статье мы уже затрагивали проблему сотен тысяч домовладельцев, юридически лишенных прав на собственный кров, а принимая во внимание масштабы сноса жилья в столице, люди могут оказаться на улице.

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Однако данное обстоятельство не мешает представителям муниципалитетов определять площадь жилья на глаз и требовать уплаты налога на незаконные постройки, которые, ко всему прочему, могут пойти под снос без возмещения стоимости владельцам.

И это притом, что в местном законодательстве нет пункта, позволяющего муниципальным работникам определять площадь налогообложения и сумму налоговых отчислений. Количество квадратных метров должно быть прописано в техническом паспорте на квартиру, представляющем собой ее план. В условиях беспорядочного строительства и массы жилья, не имеющего заветной выписки из Реестра государственного имущества, говорить о налогах на такое имущество, мягко говоря, неуместно.

Муниципалитеты этот момент не стесняет, а с вступлением в силу налоговых изменений работники многочисленных органов самоуправления буквально ринулись выдавать «оповещения о выплате» (Tədiyyə Bildirişi) с указанием суммы налога. Как подсчитывается сумма налоговых отчислений в «подвешенных» домах, не имеющих технических паспортов и документально прописанных «квадратных метров», остается загадкой. Эксперт по недвижимости Ровшан Талыбзаде убежден: для муниципалитетов такая ситуация привычна и почти не затруднительна. «Долгие годы сотрудники местных органов самоуправления умудряются брать налоги с несуществующего формально жилья, — отмечает он. — Их не смущало, что неоформленное в госреестре жилье невозможно обложить налогом».

По данным эксперта, в столице до 400 тыс. таких жилых объектов. Многие владельцы незаконных построек практически «не знают» о существовании налога на имущество. На фоне «абсолютного нахалстроя» выделяется прослойка жилья, отстроенного до 2004 года. С утверждением списка документации о правах на недвижимость, отстроенную и купленную до вступления в силу закона «О государственном реестре недвижимости», этот сегмент должен был выйти из тени, а владельцы неприватизированных квартир должны были стать полноправными налогоплательщиками. Но с момента подписания соответствующих нормативных актов прошло уже четыре года, а воз и ныне там.

«Не имея купчей на землю, составить эскиз и получить технический паспорт невозможно, — говорит Талыбзаде. — Это палка о двух концах: нет закона о налогообложении жилплощади, не прошедшей регистрацию и не оформленной в собственность владельца. Тем не менее, муниципальные работники умудряются определять количество метров по собственному усмотрению как до вступления в силу нового налогового законодательства, так и после. Владельцам незарегистрированных домов обещают, что чеки можно использовать как веское доказательство прав на жилплощадь, сравнивая налог на имущество с платой за коммунальные услуги».

По данным эксперта, свидетельство уплаты налога на имущество при отсутствии технического паспорта на квартиру, можно использовать как доказательство прав на жилплощадь, хоть и весьма эфемерную. «Владелец жилой собственности может собрать чеки об уплате налога на имущество и предъявить их как вещественное доказательство при получении купчей», — допускает Р.Талыбзаде.

Напомним, что еще четыре года назад была введена рентная форма сборов, на уровне чиновников и экспертов сообщалось, что изменение правил уплаты налога на имущество докажет эффективность, поскольку ориентирован на европейские стандарты, а главное его преимущество в облегчении прессинга на владельцев однокомнатных квартир. Однако в условиях масштабного «незаконного» жилого фонда, суть налога для массы владельцев такого жилья остается непонятной.