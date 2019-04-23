Долма и силикон

Сижу в кафе, расположенном рядом с одним из самых крупных магазинов «Apple». Друг, с которым должен встретиться, опаздывает. Я то читаю новости в телефоне, то рассматриваю клиентов, которые заходят в магазин. Большинство — молодые люди 20-30 лет. Современные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. По использованию смарт телефонов и социальных сетей турецкая молодежь на самых первых позициях.

Перед муниципальными выборами правящая партия проводит свой последний стамбульский митинг в Йеникапы. На дорогах пробки, и пока я ждал друга, наткнулся в телефоне на новость о стартапе Embry Tech. Армянский стартап Embry Tech в 2018 году стал одной из пяти самых инвестируемых компаний. Сфера деятельности этого стартапа борьба с лишним весом при сидячем образе жизни. Дочитываю новость и убираю телефон. Настроение испортилось. Как назло и кофе остыл.

Замечаю приближающегося друга. С ним наш знакомый — иранский азербайджанец из города Маку. Они что-то горячо обсуждают. Когда подошли, понял, что тема «Сары гялин», «Гоч Али» и «долма». Оба наши — один из Северного, другой из Южного Азербайджана. Два азербайджанских математика. Спрашиваю, «Слышали про Embry Tech?». Не слышали, их волнуют другие вопросы…

* * *

Первая игра, сыгранная мною на компьютере, была Тетрис. Компьютер, о котором я говорю, был внушительной грудой металла, состоящий из огромных «шкаф»ов и уродливых мониторов, с трудом вместившихся в аспирантскую комнату академика Азада Мирзаджанзаде. Он был настолько большим, что если играть прятки, 7-8 человек могли спрятаться так, что водящий их не нашел бы: каждый мог спрятаться за отдельным модулем. С друзьями аспирантами часами ждали своей очереди, чтобы поиграть. Математики нашего поколения помнят, наверное, имя Алексея Пажитнова — советского программиста, автора идеи Тетриса. Игра появилась в 1984 году. Пажитнов, который работал в Вычислительном Центре Академии Наук СССР, первую версию Тетриса написал на языке «Paskal» для компьютера «Электроника-60». Коммерческую версию Тетриса подготовила американская компания Spectrum HoloByte.

А 35 лет спустя, мы узнаем, что одним из четырех разработчиков Тетриса был нынешний президент Армении Армен Саркисян. А компания «Tetris Wordtris», соучредителем которой он является, занимается разработкой и реализацией различных модификаций этой игры. Саркисян и сам в своем выступлении заявлял, что является одним из создателей игры. Говорит, что авторские права сначала были у компаний IBM и Nintendo, а теперь у компании «Armenika», которая зарегистрирована в США. Циничные армяне заявляют, что даже геометрическая фигура — «тетрамино», которая отражена на флаге вымышленной «республики Арцах», взята из игры Тетрис. Но, почему-то на просторах интернета нет ни одной внушающей доверие информации о том, что Тетрис имеет «армянские корни».

Армен Саркисян был выпускником физико-математического факультета, занимался компьютерным моделированием физических систем, работал в Кембридже, сотрудничал с Гарвардом. Был первым послом Армении в Англии, до того, как стал дипломатом и президентом, занимался определенной научно-педагогической деятельностью. И, естественно, что «всеприсваивающие» армяне должны были записать Тетрис на имя того, кто работал в этой сфере. Так и получилось. Как оказалось, они воруют не только в музыке и кулинарии, но и в интеллектуальной сфере. Но, меня беспокоит не то, что они решили украсть Тетрис, а то, каких высот они добились в сфере Информационных Технологий (IT)…

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IT-сектор армян развивается с большой скоростью. В этой сфере они сотрудничают не со своим историческим партнером Россией, а с США. Только в 2016 году оборот в IT-секторе достиг 500 миллионов долларов, что равно 6% ВВП Армении. Armenian Global Community заявляет, что в стране зарегистрировано более 700 IT компаний. Авторитетный журнал Forbes пишет, что армянские стартапы привлекают внимание инвесторов.

В 2018 году самым быстроразвивающимся сектором в Армении назван IT-сектор. В среднем этот сектор вырастает на 20% в год. Для страны, у которой нет ни нефти, ни газа, а выход в мир ограничен, IT превратился в сферу, необходимую для существования. Фактически, Армения готовится к «эре Новых технологий» XXI века. Такие гиганты, как Microsoft, Google, Oracle открывают офисы в Армении. А работают там молодые армяне. Государство, применяя политику «открытых дверей», поддерживает экспансию иностранных IT компаний. Такие компании, как Synopsys, D-Link, VMW уже занимают активную позицию на рынке. Научно-исследовательский центр Intel ведет серьезные исследования. Соучредитель компании Inet Technologies Сэм Симонян и его жена Сильва открыли Центр Творческих Технологий (TUMA). В Совете центра такие известные личности, как экс-вице-президент Twitter, исполнительный начальник UBER. Компания Microsoft совместно с Международным Агентством Развития (USAID) открыла Центр Инноваций. Этот центр создан для поддержки инновационных компаний армянских студентов. Обратите внимание, что говорит экс-посол Америки в Армении Джон Хеффер:»Ключ от будущего Армении в Силе Мозга. В отчете министерства Торговли Америки говорится, что Армения среди стран СНГ на первом месте по количеству изобретений на человека».

Страна, оккупировавшая 20% наших земель, видит спасение своего народа в науке, новых технологиях, и системно работает в этом направлении. Скупые финансовые возможности тратятся на то, чтобы вырастить модернизированное молодое поколение. Их конечная цель — создать собственную Силиконовую Долину в Армении.

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Силиконовая Долина (Silicon Valley) получила свое имя от кремниевых залежей, расположенных в юго-западной части штата Калифорния. В 1891 году в калифорнийском городе Пало Альто открывается один из самых могущественных на сегодняшний день в мире учебных заведений — Стэнфордский университет. Так как на западном побережье инфраструктура была плохо развита, выпускники направлялись на Восток. Для того, чтобы развить высокотехнологическую промышленность, профессор Стэнфордского университета Федерик Тэпмен начинает продвигать молодежь. Уильям Хьюлет (William Hewlett, 1913-2001) и Дэвид Паккард (David Packard, 1912-1996) учреждают собственную компанию и начинают производить генераторы. За 20 лет компания «Hewlett-Packard» (HP) стала огромной корпорацией, превратившись в мирового гиганта в сфере производства компьютеров. После «HP» к деятельности приступили такие компании, как «General Electric», «Kodak», возник развитый технополис. Вокруг Стэнфорда была особая, отличная атмосфера — синтез духа свободы, товарищества и научной деятельности. Калифорния превратилась в центр притяжения талантливой молодежи. Университет создавал условия своим студентам для получения и применения знаний. В 1970-80 годах начался «золотой век» Силиконовой Долины — появились такие компании, как «Apple», «Electronic Arts», «Cisco Systems».

Каждый год в Силиконовую Долину стекаются тысячи ученых, программистов, стартаперов и инвесторов. Здесь расположены 4 высокорейтинговых университета, технологические музеи, центральные штаб-квартиры таких мировых гигантов, как NelApp, Xerox, Yahoo!, Adobe, Facebook, Twitter, Google, AMD, Intel, eBay, Oracle, Netflix. Теперь, Калифорния уже кажется маленькой, и, с мыслью, что «Калифорния не резиновая», создаются новые центры, в регионах закладываются новые Технопарки:

Бангалор

Считается неофициальной IT-столицей Индии. Один из самых быстроразвивающихся городов Азии.

Барселона

Этот испанский город-сказка привлекает крупные IT -компании тем, что расположен на берегу идеального моря, здесь 300 дней в году светит солнце. Раньше, сюда приезжали художники и поэты, а сегодня — программисты и инженеры. Такие стартапы, как Scytl (технология онлайн голосования) и 8fit (электронный фитнес-инструктор) созданы именно здесь.

Долина Медикон

Долина, расположенная на берегу Эресунского пролива, на границе между Швецией и Данией, место сосредоточения медицины, фармацевтики и биотехники. На территории, где расположены 12 университетов, 30 клиник, более 200 компаний, выпускающих медикаменты (компания Novo Nordisk выпускающая инсулин также расположена тут), ведут деятельность десятки стартапов.

Торонто-Ватерлоо

Самый большой город Канады и прилегающий к нему Ватерлоо, является одним из любимых центров новых стартапов. В ближайшем будущем здесь будет построен футуристический квартал Quayside («Куей-сайд — Причал»). Google планирует перевезти сюда свою штаб-квартиру.

Теперь представьте, что Ереван также стремительно шагает в направлении того, чтобы стать одним из таких центров. А я задаюсь вопросом — чем наши, азербайджанские молодые люди хуже своих армянских сверстников? С уверенностью заявляю, что у нас есть такие талантливые дети, занимающиеся и математикой, и программированием, и искусственным интеллектом, которые сотню армян в любой долине переплюнут, даже в Силиконовой. У нас такая сильная математическая школа, наши академики Захид Халилов, Ашраф Гусейнов, Азад Мирзаджанзаде, Фарамаз Максудов, Маджид Расулов, Мираббас Гасымов, Ариф Бабаев, Билал Билалов и другие оставили настолько серьезное научное наследие, что Азербайджан с их учениками может добиться серьезных успехов в сфере IT.

В последние дни, такие азербайджанские стартапы, как Dataforest, HotelRace добились успехов, и это ещё одно доказательство нашего потенциала. Но, давайте будем честными — стартапы должны поддерживаться не государством, а инвесторами, частным сектором. А для этого, мы должны по-другому относиться к проблеме. Последние пару недель все говорят о пожаре в торговом центре «Diqlas». Кто-то говорит о системе страхования, кто-то о миллионах сына исчезнувшего с горизонта олигарха-министра. Но, посмотрите, кто-нибудь хоть одним манатом помог какому-нибудь талантливому студенту? Из денег, выделенных спортсменам, из квартир, выданных журналистам, не говорю много, хотя бы две-три квартиры, дали молодым математикам, компьютерным инженерам?

Наш знакомый Саджад из города Маку учился на матфаке университета Беркли, был студентом Лютфи-Заде. В кафе он показывает мне фото с Заде. Открываю блокнот и делаю заметки. Когда поднимаю голову, Саджад опять спорит с моим другом по поводу «Сары гялин»…

Тоска обуревает меня. Чувствую как кровь приливает к лицу и нарастает звон в ушах. В голове проносится мысль — нас погубят эти песни-пляски и нескончаемые разговоры про мейхана, да мугам. Кажется пора бить в колокола, хотя колокол уже звонит…