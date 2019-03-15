Доллары и евро ближе к телу: население скупает иностранную валюту

У граждан нашей страны в памяти все еще живы события 2015 года, когда манат рухнул. Многие тогда пережили настоящий шок, ведь курс национальной валюты был снижен с 0,7 до 1,05, а затем и до 1,55 маната за доллар США. Наиболее осмотрительные успели вовремя перевести свои манатные сбережения в валютные, остальные (те, кто потеряли значительные суммы) кусали после девальваций локти. Несмотря на то, что в последнее время курс маната стабилен, определенный процент граждан, наученный горьким опытом, предпочитает хранить средства в долларах и евро. В последнее время население стало более активно скупать иностранную валюту.

Согласно данным Центробанка, в январе 2019 года банки Азербайджана купили у населения 163 млн 671 тыс. долларов и продали 299 млн 627 тыс. долларов. По сравнению с январем прошлого года объем продажи населением долларов банкам снизился, а покупки, наоборот, вырос. Так, в январе 2018 года банки купили 195 млн 667 тыс. долларов, а продали 162 млн 487 тыс. долларов. В декабре прошлого года банки продали в два раза больше долларов, чем в январе 2019-го — 584 млн 218 тыс. долларов.

Что касается евро, то в январе банки купили 29 млн 675 тыс. евро, а продали 59 млн 408 тыс. евро, что больше аналогичного показателя за прошлый год.

Как рассказал # экономист Нариман Агаев, в начале года активно расходуются бюджетные деньги. По его словам, у населения на руках оказалось больше средств, на которые они и покупают валюту. Это связано с тем, что они считают хранение денег в долларах, евро и фунтах стерлингах более надежным, чем в манатах. В итоге, люди оставляют себе лишь столько средств в национальной валюте, сколько нужно им на текущие расходы.

Как отметил эксперт, конечно, можно было бы положить деньги на манатный депозит, но у нас страхование вкладов осуществляется только до определенной суммы, потому большими деньгами так рисковать не будут.

«Вообще после двух девальваций доверие населения к банкам сильно упало, и хотя постепенно оно возвращается, до прежних показателей очень далеко», — сказал он.

Н.Агаев считает, что на сегодняшний день, наименее подвержена рискам такая валюта, как евро. Доллар США также уверенно в лидерах, несмотря на большой внешний экономический долг этой страны. Что касается фунта стерлинга, то неизвестно, каким будет его курс после Брексита — выхода Великобритании из Евросоюза.

По словам нашего собеседника, сейчас у населения период накопления денежных, в частности, валютных средств, который продлится где-то до мая месяца. А вот летом многие будут продавать валюту, и тратить деньги, в частности, на приобретение недвижимости и машин.

В свою очередь, экономист Фуад Ализаде отметил, что люди покупают больше валюты, так как их благосостояние за последнее время заметно выросло, и появились свободные деньги, которые часть граждан предпочитает хранить в долларах США и евро.

Экономист Натиг Джафарли заявил #, что вновь значительно возрос интерес населения к приобретению валюты по нескольким причинам:

«Во-первых, по сравнению с прошлыми годами увеличилась экономическая активность. В 2015-2016 годах в Азербайджане наблюдался регресс экономики, и значительно упал ВВП. А с 2017 года наблюдается стабилизация, и хоть и незначительный, но рост экономики. Это позволяет думать о том, что у населения опять появляются свободные денежные средства в манатах. И других сфер вложения граждане не видят. Те сферы, которые могли бы их заинтересовать, к сожалению, отсутствуют. Нет рынка ценных бумаг, не очень хорошая бизнес среда в стране, потому свободные средства, появляющиеся у населения и у бизнеса, сразу же превращаются в валюту. Если экономическая свобода и инвестиционный климат в стране улучшатся, создадутся другие инструменты для вложения средств, то, образно говоря, бегство к валюте среди населения существенно уменьшится».

Боязнь девальвации и инфляции также, по мнению экономиста, вносят свою лепту в то, же люди идут за иностранной валютой.

По прогнозам, которые есть у Центробанка, а также у министерства экономического развития и министерства финансов, в ближайшие три года, девальвационный процесс просто неизбежен.

«Так, можно вспомнить выступление министра финансов Самира Шарифова о том, что стабильный и относительно дорогой по отношению к валютам соседних стран манат, мешает развитию туризма и экспортного потенциала страны. Поэтому думаю, что опасения населения небеспочвенны. И понятно желание людей хоть как-то себя подстраховать», — считает Н.Джафарли.