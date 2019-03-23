Доллару предсказали скорое падение

Три фактора, которые помогли доллару расти в 2018-м, в нынешнем году могут спровоцировать ослабление американской валюты. К такому выводу пришли аналитики Morgan Stanley, пишет агентство Bloomberg. Речь идет о циклическом замедлении в остальных странах мира, растущих рисках протекционизма и комбинации из бюджетных стимулов и жесткой монетарной политики в США.

Как отмечают аналитики, Федеральная резервная система 20 марта решила в 2019 году не повышать ключевую ставку и до конца года собирается завершить сокращение своего портфеля облигаций. По прогнозу аналитиков, в 2019 году сокращения налогов не предвидится, в отличие от 2018-го.

Кроме того, специалисты отмечают снижение торговой напряженности между США и Китаем. Переговоры между двумя странами проводятся на высшем уровне, и существует вероятность, что сделка позволит вовремя отменить повышение пошлин. Аналитики полагают, что меры стимулирования Китая приведут к ускорению или стабилизации темпов экономического роста в ближайшие месяцы, что должно благоприятно сказаться на зависимой от торговли еврозоне.

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Аналитики отмечают, что «2019 год кажется противоположностью 2018 года», и рынки выглядят неподготовленными к тому, что эти три фактора запустят цикл ослабления доллара. При этом США из-за величины своего внешнего долга «кажутся уязвимыми».

В 2018 году Федеральная резервная система повышала базовую процентную ставку три раза. В конце прошлого года предполагалось, что в нынешнем году ставка будет повышена два раза, а в 2020-м — один раз. Однако американский регулятор решил отложить повышение до 2020 года. Повышение базовой процентной ставки обычно приводит к удорожанию доллара по отношению к другим валютам.