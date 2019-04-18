Доллар по «индексу Биг-Мака» оценили в 40 гяпиков

Исходя из данных Всемирного банка (ВБ) в Азербайджане существует серьезная разница между номинальным и реальным курсом национальной валюты по паритету покупательной способности, сообщил # экономист Ровшан Агаев. С его слов, в нашей стране этот разрыв ощущается особенно остро.

Так, по состоянию на позапрошлый год курс нашей валюты к доллару был на уровне 1,7 маната, тогда как по данным Всемирного банка реальное соотношение маната к американской валюте на уровне 0,4 маната за доллар. Проще говоря, констатируется четырехкратная разница между номинальным и реальным валютным курсом.

«Это означает, что продуктовую корзину, которая будет стоить в США доллар, в Азербайджане можно приобрести за 40 гяпиков. И вот если бы реальный валютный курс соответствовал номинальному, в Азербайджане стоимость упомянутой корзины достигла бы 1,7 маната», — подсчитал Агаев.

Собеседник отметил, что разница между номинальным и реальным курсом валют наблюдается во многих странах, различаясь в зависимости от уровня цен и условий валютного рынка. Однако в развитых странах она либо отсутствует, либо незначительна — в пределах 10 — 20%. В развивающихся странах этот отрыв более существенный. Номинальный курс может даже в пять — шесть раз превосходить реальный.

По итогам позапрошлого года номинальный курс был в 2,5 раза выше реального в России, Грузии и Турции. В Белоруссии и Казахстане — в 2,8 раз, в Китае номинальный курс был завышен в 1,8 раза. Как видно, Азербайджан превосходит упомянутые страны. Однако выводы источников разнятся. Скажем, британское издание The Economist опубликовало традиционный рейтинг индекса Биг-Мака, согласно которому реальный курс азербайджанского маната вдвое превышает номинальный, отмечает Репорт.

Индекс Биг-Мака основан на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах. Вместо корзины берется один стандартный бургер, выпускаемый компанией McDonald’s повсеместно. Делается это для того, чтобы определить реальные обменные курсы валют различных государств.

Биг-Мак в ресторанах McDonald`s США стоит 5,6 доллара, эта цена и считается эталоном для сравнения валют. Если в какой-то стране Биг-Мак стоит дороже в долларовом выражении, значит реальная стоимость нацвалюты этой страны ниже номинальной, а если гамбургер продается дешевле, то наоборот.

Цена на Биг-Мак в Азербайджане составляет 3,95 маната или 2,3 доллара. Это означает, что, по индексу Биг-Мака, реальный курс маната в стране в 2,4 раза ниже номинального.