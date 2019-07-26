Долгие 12 лет

Случилось долгожданное событие, надеяться на которое многие перестали еще в начале десятых годов. И в целом эта история не делает чести Азербайджану.

Что же произошло? Азербайджан с 1 сентября 2019 года отменяет визовый режим для граждан Турции. Об этом написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг в Twitter.

«Президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора на прошлой неделе сообщил президенту Турции, что с 1 сентября Азербайджан отменит визовый режим для турецких граждан. Этот шаг соответствует принципу «Один народ – два государства», — написал Чавушоглу.

Глава МИД приложил к сообщению совместное фото с послом Азербайджана в Анкаре Хазаром Ибрагимом и текст письма, направленного азербайджанским МИД внешнеполитическому ведомству Турции. И в нем говорится, что «сотрудничество между Турцией и Азербайджаном сегодня находится на самом высоком уровне и активно развивается по всем направлениям. Активно развивающиеся связи также способствовали устранению преград в визовых вопросах. Азербайджан с 1 сентября 2019 года отменяет визовый режим для граждан Турции. Граждане Турции смогут находиться без визы на территории Азербайджана до 30 дней».

То есть, наш МИД говорит о неких преградах, которые удалось преодолеть только сейчас. А между тем, еще в 2007 году (то есть, 12 лет назад!) Анкара в одностороннем порядке отменила визовый режим для граждан Азербайджана.

Как же так могло получиться, что невзирая ни на какие преграды, Турция смогла отменить визовый режим с Азербайджаном в 2007 году, а вот нашим через эти самые «преграды» пробраться все никак не удавалось?

Тут надо сделать небольшой экскурс в историю вопроса, напомнить читателям, как именно развивалась «визовая» тема.

Дело в том, что в конце нулевых годов Турция успешно реализовывала новую внешнеполитическую программу «Ноль проблем с соседями», которая подразумевала отмену визового режима со всеми странами, с которыми она граничит (кроме, Армении, разумеется). И все ее соседи, включая постсоветские Россию, Украину, Молдову и Грузию, тут же сделали ответный ход.

Естественно, на фоне таких сообщений, всем в Азербайджане казалось, что уж мы-то тоже не останемся в стороне. А как же? Братский же народ! Но не тут-то было. Началась очень странная история. Баку вроде бы не отказывался идти навстречу, и в течение полутора лет, в ответ на запросы турецкой стороны, неизменно отвечал, мол, дело движется, только потерпите чуток. Сообщали туркам, что идет работа в некой межведомственной рабочей группе по этому вопросу. Об этом писали СМИ. Несколько раз под разными предлогами переносили подписание соответствующего документа. Наконец, в декабре 2009-го начался визит в Анкару главы МИД АР Э.Мамедъярова, по поводу которого, в соответствии с анонсами в СМИ, у всех была полная уверенность, что теперь-то уж все — подпишут.

Однако, находясь в братской стране, Мамедъяров вдруг заявляет, что Азербайджан не готов к введению безвиза для граждан Турции. И начинает объяснять, что по вине каких-то чиновников среднего звена в правительстве, азербайджанская сторона опять не успела подготовить все необходимые документы. Неудивительно, что некоторые турецкие СМИ тогда чуть ли не издевались над этими странными объяснениями. В том же ключе выступили и независимые азербайджанские СМИ.

Именно в тот момент турки, очевидно, поняли, что Азербайджан на этот шаг идти просто не хочет, и больше вопросов не задавали. Хотя, конечно, ситуация была абсурдная — русские, арабы, иранцы пошли навстречу инициативе, и только единственный сосед-тюрок отказал.

Тогда же в ряде бакинских СМИ со ссылкой на неназванные источники стали появляться некие рассуждения на тему причин этого нежелания официального Баку. Одни утверждали, что связано это с попытками Анкары сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования отношений с Арменией. Другие уверяли, что дело в международном терроризме – мол, в Турции немало религиозных экстремистов, как бы к нам вдруг не хлынули. Но по здравому размышлению, эти версии не выдерживали никакой критики. Скорее всего, это были «утки», намеренно запущенные в общественную среду, чтобы скрыть правду. А она, по тогдашней версии ряда известных местных политологов, заключалась в том, что власти Азербайджана банально боятся открытости, не хотят, чтобы контакты между турками и азербайджанцами достигли такой степени интенсивности, при которой местные массы смогут сравнивать наш уровень жизни с турецким, их права и свободы с нашими. Ведь это могло вызвать дополнительные «неудобные вопросы» к самой азербайджанской власти – мало ей хлопот с оппозицией.

И любопытно, конечно, что изменилось теперь. Не исключено, что визовый режим для турков отменяется в рамках той самой, декларируемой с начала года, новой политики властей, нацеленной как бы на реформы. Тоже, конечно, только гипотеза, но все же, хорошо, что это все-таки случится на нашем веку.