Долги SOCAR превысили госдолг на сотни миллионов долларов

На 1 января текущего года долг SOCAR достиг 9 млрд. 659 млн. долларов, превысив зарубежный долг Азербайджана (8 млрд. 927 млн. долларов) на 732 млн. долларов, подсчитал экономист Губад Ибадоглу.

Между тем, несмотря на официально заявленные цифры правительственных источников, однозначного мнения по поводу суммы внешнего долга страны нет. Независимые эксперты приводят суммы зарубежных обязательств государства, в разы превосходящие официальные данные. Объясняют это нестыковкой методики подсчета внешнего долга в Азербайджане с принятыми международными стандартами. В сумму внешнего долга следует включать не только уже взятые и израсходованные средства, но также будущие заимствования и долги компаний, полученные под госгарантии, уверен эксперт, исполнительный секретарь движения «Республиканская альтернатива» Натиг Джафарли.

По его свидетельству, с учетом всех приведенных обстоятельств зарубежный долг нашей страны превышает 20 млрд. долларов. «При подсчете госдолга официальная статистика не учитывает долги компаний, полученные под госгарантии. Все зарубежные заимствования госкомпании SOCAR сделаны под госгарантии, а следовательно, должны быть включены в сумму государственного долга. То же самое касается множества прочих государственных компаний, таких как «Азерэнержи», «Азерсу» и пр.».

Надо отметить, что к началу текущего года правительство сдержало обещание, сократив прямой и гарантированный внешний государственный долг в иностранной валюте на 5% до 8,927 млрд. долларов, причем соотношение государственного внешнего долга страны к BBП снизилось до 19% с 24% годом ранее. В рамках «Среднесрочной и долгосрочной стратегии по управлению госдолгом», утвержденной в августе минувшего года, власти планируют сократить внешний долг к 2026 году до 12% BBП, 6,5 млрд. долларов.

На этом фоне долг государственной нефтяной компании превысил госдолг, и неизвестно, как обстоят дела с долгами прочих государственных компаний, которые взяты под государственные же гарантии.

«Официальные источники учитывают взятые и освоенные зарубежные кредиты, а долговые обязательства по кредитам, которые будут выданы, таковыми не считают, — говорит по этому поводу Джафарли. — Кроме того, в структуру зарубежного долга не входят зарубежные кредиты, выданные государственным компаниям. Скажем, на сайте Минфина внешний долг обозначен порядка 9 млрд. долларов, но при этом только на долю обязательств SOCAR приходится 9 млрд. 659 млн. долларов.

А ведь прецедент с Международным банком Азербайджана показал, что по внешним долгам госкомпаний в итоге приходится расплачиваться государству», — утверждает экономист. По его подсчетам, внешний долг Азербайджана превысил половину BBП страны, а точная сумма неизвестна, поскольку нет исчерпывающих данных по долгам прочих государственных компаний.

SOCAR не только заемщик, компания является крупнейшим держателем собственности в Азербайджане и международным инвестором. Основная часть ее активов сосредоточена внутри страны, в том числе в виде недвижимости, земельных участков, сети заправочных станций и прочее. Что же касается зарубежных активов, со слов экономиста, точных данных об этом нет, т.е. неизвестно, кто их оценивал и какова рыночная стоимость.

Государственная нефтяная компания оценивалась в 27 млрд. манатов, или порядка 16 млрд. долларов. Однако этот аналитический показатель, представляющий собой оценку с учётом всех источников финансирования, долговых обязательств, вложений и дивидендов не поддается анализу, ввиду отсутствия полноты информации. B частности, неизвестно, какую часть этой суммы составляют зарубежные активы, также неизвестна внутренняя стоимость компании.