Докладчик ПАСЕ по Сирии призвала Турцию воздержаться от военной операции

Спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Сирии Теодора Бакоянис заявила, что военная операция Турции в Сирии будет иметь тяжелые последствия. Об этом говорится в распространенном во вторник коммюнике организации.

«Военное вмешательство Турции на северных границах Сирии, после того как президент США дал зеленый свет, неизбежно вызовет сильную напряженность и возможность дальнейшего конфликта. Это будет иметь тяжелые последствия для сирийского курдского населения, а также для мира и стабильности во всем регионе», — отметила она.(ТАСС)