Докладчик ПАСЕ по Сирии призвала Турцию воздержаться от военной операции

Спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Сирии Теодора Бакоянис заявила, что военная операция Турции в Сирии будет иметь тяжелые последствия. Об этом говорится в распространенном во вторник коммюнике организации.

«Военное вмешательство Турции на северных границах Сирии, после того как президент США дал зеленый свет, неизбежно вызовет сильную напряженность и возможность дальнейшего конфликта. Это будет иметь тяжелые последствия для сирийского курдского населения, а также для мира и стабильности во всем регионе», — отметила она.(ТАСС)

| 2019-10-08T21:36:14+00:00 9 октября 2019, 02:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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