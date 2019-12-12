Доклад ПРООН не отразил уровень социальной стратификации в Азербайджане

Накануне увидел свет новый доклад Программы развития ООН (ПРООН) о человеческом развитии за 2019 год. Название документа — «За рамками дохода, за рамками средних показателей, за рамками сегодняшнего дня: неравенство в человеческом развитии в XXI веке». Его авторы отмечают, что разрыв в базовом уровне жизни миллионов сокращается, то есть все больше людей имеют возможность приобрести товары первой необходимости.

Однако возникают новые формы неравенства — они проявляются в сфере образования и доступа к технологиям. На благополучие людей также влияет изменение климата. По мнению экспертов ПРООН, если не принять меры, то пропасть, разделяющая разные слои населения и страны, расширится до масштабов, которых мир не видел со времен промышленной революции.

В докладе измеряется развитие человеческого потенциала на основе трех ключевых показателей – образование, здоровье и доход на душу населения. Экономист Ровшан Агаев обратил внимание на три ключевых момента этого документа: «Грузия на 17 пунктов опережает Азербайджан, а Армения на 6-м месте в рейтинге Индекса человеческого развития и опережает Азербайджан на 6 пунктов».

Согласно рейтингу соседние страны — Грузия, Армения, Азербайджан и Иран расположились соответственно на 70- м, 81, 87-м и 65-м местах соответственно, оказавшись во второй группе с «Высоким человеческим развитием». В первой группе «Самое высокое человеческое развитие» в лидирующей пятерке оказались Норвегия, Швейцария, Ирландия, Германия и Гонконг, являющийся частью КНР. В группу «Среднее человеческое развитие» попали такие страны как Кыргызстан (122), Таджикистан (125) и Пакистан (152), а замыкают пятерку в группе «Низкое человеческое развитие» Бурунди (185), Южный Судан, Чад, Центральная африканская республика и Нигер (186-189 места ).

«Начиная с в 2013-2018 гг. позиции нашей страны в рейтинге не менялись, при этом Грузия продвинулась на 5, а Армения на 3 пункта, — сообщил Агаев. — За последние 18 лет образовался разрыв между странами Южного Кавказа по развитию человеческого потенциала. Несмотря на то, что Азербайджан опережает другие две страны по уровню национального дохода на душу населения и паритету покупательной способности, страна отстает по другим параметрам. Это обстоятельство говорит о том, что эффективность и справедливое использование доходов также имеет решающее значение».

Экономист отметил, что в отличие от других стран региона, показатели, отражающие уровень социальной стратификации в Азербайджане, не разглашаются. «Скорее всего, это связано с тем, что местная статистика не предоставила необходимую информацию авторам отчета», — сказал он. Социальная стратификация, о которой в Азербайджане нет никаких данных, отражает наличие неравенства в обществе. Она показывает, что страты (группы людей, обладающих сходными характеристиками в социальном пространстве) существуют в разных условиях и люди обладают неодинаковыми возможностями для удовлетворения своих потребностей.

Неравенство — источник расслоения в обществе. Оно отражает различия в доступе представителей каждого слоя к социальным благам, а стратификация является социологической характеристикой структуры общества как совокупности слоев. Как обстоит с этим дело в нашей стране, к сожалению, неизвестно. По словам экономиста, ничего не известно по коэффициенту Джини, отражающему степень неравенства доходов при подсчетах социального неравенства во всем цивилизованном мире.

В ПРООН отмечают, что в странах с наибольшей производительностью, как правило, доходы распределяются более равномерно. Это обеспечивается за счет поддержки профсоюзов, обеспечения минимальной заработной платы, мер социальной защиты, а также более широкой представленности женщин на рынке труда