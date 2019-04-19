Доклад Мюллера стал бестселлером

Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве», которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге. Отмечается, что цена бумажной версии составит 9,20 доллара, передает РИА Новости.

Газета New York Times пишет, что многие издатели стараются выпустить книгу как можно раньше. Так, издательство Skyhorse обещает своим читателям, что «ожидание уже закончилось». Помимо него, книгу намерены опубликовать Washington Post и Simon&Schuster, которое обещает «эксклюзивный анализ» от лауреатов Пулитцеровской премии. Издательство Barnes&Noble предлагает бесплатно скачать электронную версию доклада, Melville House Books намерено опубликовать книгу без различных комментариев и анализа, а Times хочет выпустить 16-страничный экземпляр с заключениями и особо важными деталями.

Издательства стараются выпустить книгу под авторством Мюллера даже несмотря на то, что уже сейчас с этим докладом можно бесплатно ознакомиться на сайте министерства юстиции США. Вместе с тем отмечается, что сам Мюллер ничего не заработает с этой публикации, так как, в соответствии с федеральным законом, документы, подготовленные правительством, находятся в открытом доступе.