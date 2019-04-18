Доклад Мюллера не осуждает, но и не оправдывает президента

Министерство юстиции в четверг опубликовало сокращенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования по «российскому делу». Перед спецпрокуром стояла задача установить, вступал ли предвыборный штаб Дональда Трампа в сговор с Россией и пытался ли президент воспрепятствовать правосудию, сообщает Голос Америки.

Вот некоторые ключевые цитаты из 448-страничного доклада:

«Когда (бывший генеральный прокурор Джефф) Сешнс сообщил президенту о назначении спецпрокурора, президент откинулся в кресле и сказал: О Боже. Это ужасно. Это конец моего президентства. Мне конец».

«Полученная нами информация о действиях президента ставит сложные вопросы, в силу чего мы не можем однозначно утверждать, что никакого преступного поведения не было. Таким образом, хотя данный доклад не содержит вывода о том, что президент совершил преступление, он его и не оправдывает».

«Хотя расследование установило, что российское правительство сочло победу Трампа выгодной для себя и прилагало усилия для достижения этого результата и что предвыборный штаб рассчитывал получить преимущества на выборах благодаря информации, похищенной и опубликованной усилиями России, расследование не установило, что члены предвыборного штаба Трампа вступали в сговор или сотрудничали с российским правительство в ходе его усилий по вмешательству в выборы».

«Контакты (предвыборного штаба Трампа) с Россией состояли из деловых связей, предложений о помощи предвыборному штабу, предложений организовать личную встречу Трампа и Путина и встречи членов предвыборного штаба с представителями российского правительства, а также инициатив, направленных на улучшение американо-российских отношений».

«Собранная информация подтверждает заключение о том, что президент хотел, чтобы (бывший менеджер предвыборной кампании Пол) Манафорт считал, что может получить помилование, что сделало бы ненужным сотрудничество со следствием в целях смягчения приговора».