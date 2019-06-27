Доклад азербайджанского депутата стал основой для резолюции ПАСЕ

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию под названием «Прекращение насилия в отношении детей-мигрантов и их эксплуатации».

Как сообщает Report, в документе отмечается, что дети-мигранты составляют самый чувствительный слой общества.

Ассамблея рекомендовала государствам-членам разработать совместную стратегию борьбы со всеми формами насилия в отношении детей-мигрантов, защищать детей-мигрантов во всех областях и охранять их фундаментальные права.

Резолюция была принята на основе доклада, подготовленного азербайджанским депутатом, членом азербайджанской делегации в ПАСЕ Севиндж Фаталиевой.

| 2019-06-27T16:17:30+00:00 27 июня 2019, 19:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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