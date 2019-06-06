Доисторический камень с рисунком лошадей был обнаружен во Франции

Камень, которому предположительно более 12 тысяч лет, с вырезанными на нем изображениями лошадей и других животных, был обнаружен во Франции, сообщается, по информации РИА Новости, на сайте Национального института превентивных археологических исследований (Inrap).

«В ходе раскопок, проведенных в районе железнодорожной станции в Ангулеме, археологи Inrap выкопали из земли плиту из песчаника, на которой изображены лошадь и четыре других травоядных», — говорится в новостном сообщении на сайте института.

Отмечается также, что плита, размеры которой составляют 25 сантиметров в длину, 18 сантиметров в ширину и 3 сантиметра в толщину, была обнаружена на охотничьей стоянке, относящейся к азильской археологической культуре. Как отмечается на сайте, культура относится к временному периоду около 12 тысяч лет до нашей эры.