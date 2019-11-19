Доходы от газа не заменят доходы от продажи нефти

В конце ноября будет завершен важный этап строительства Южного Газового Коридора, призванного доставить азербайджанский газ в Европу. В области Ипсала на границе с Грецией будет организовано официальное мероприятие по соединению газопровода TANAP с Трансадриатическим газопроводом TAP. Таким образом, азербайджанский газ, транспортируемый в Турцию по TANAP, будет подаваться в TAP.

Комментируя данный проект # экономист Натиг Джафарли, сказал, что проект TANAP и TAP, где основным спонсором является Азербайджан, важен не только нашей стране, но и всему региону.

«Это важно и для Турции и для стран ЕС. Естественно, для реализации данного проекта было задействовано множество кампаний и, конечно же, Азербайджан получит прибыль, после того, как эти проекты заработают», — сказал он.

По словам эксперта, Азербайджан взял много кредитов, для того, чтобы завершить эти проекты, потому что является главным спонсором.

«В первое время доходы от продажи газа будут не такие большие. Потому что нужно будет покрывать проценты по кредитам и окупаемость этих затрат, в которые страна вложила около 26-27 миллиардов долларов на весь проект, это займет примерно 10-12 лет. Но в любом случае от продажи газа с доходов местных иностранных кампаний, которые участвуют в реализации этого проекта, будут взиматься налоги, и это тоже будет способствовать пополнению бюджета», — подчеркнул он.

Но доходы от газа не смогут заменить доходы от продажи нефти, считает аналитик.

«Проблема в том, что в Азербайджане еще снижается добыча нефти, и доходы от газа могут только компенсировать снижение добычи и продажи нефти. Поэтому газовые проекты будут служить компенсации снижения доходов от нефти», — добавил он.

В России же часть экономистов и политических экспертов оценивают данный проект как прямого конкурента для «Турецкого потока». Даже не смотря на то, что проект «Южный Газовый Коридор» начал реализацию ранее, чем «Турецкий поток» (ранее «Южный поток»), российские эксперты считают, что азербайджанский газ может забрать часть рынка.

Вопрос еще осложняется тем, что и Европа в поисках диверсификации энергопоставок, надеется на реализацию Транскаспийского газопровода, что увеличит поставки газа в Европу по «Южному Газовому Коридору» до 30 миллиардов кубометров в год.

«Проекты TANAP и TAP не могут быть конкурентами «Турецкому потоку», потому что по объему он намного больше и там другие правила игры. Просто Турция значительно усиливает свои позиции в том плане, что оба проекта проходят через Турцию.

Эта страна превращается в ключевой газовый хаб для Европы. Конкуренции как таковой нет, потому что потребление газа в ЕС в год доходит до 500 миллиардов кубометров. «Южный Газовый Коридор» в лучшем случае пока способен поставлять 10 миллиардов кубометров. Это очень маленький объем, чтобы стать конкурентом России», — резюмировал он.