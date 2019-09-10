Доходы «Барселоны» за сезон-2019/20 впервые превысят 1 млрд евро

Футбольный клуб «Барселона» прогнозирует доход за сезон-2019/20 на уровне 1,06 млрд евро. Об этом сообщает издание SportsPro со ссылкой на президента футбольного клуба Жосепа Бартомеу. По оценке клуба, этот показатель впервые превысит отметку 1 млрд евро и станет самым высоким в футбольной индустрии.

Жосеп Бартомеу отметил, что показатель дохода вырастет за счет выручки Барселоны по новому контакту Ла Лиги о продаже трансляций, заключенный на трехлетний цикл, который вступил в силу в этом сезоне. Кроме того, доход «Барселоны» вырастет за благодаря спонсорским контрактам.

В 2018 году в «Барселоне» заявили, что рассчитывают к 2021 году достичь показатель по доходу в 1 млрд евро, однако два сезона подряд не справлялась с поставленной задачей.

Кроме того, прибыль испанского клуба по итогам сезона-2018/19 снизилась, несмотря рекордный показатель по выручке шестой сезон подряд: в прошлом сезоне «Барселона» заработала 990 млн евро.

Бартомеу также сообщил, что стоимость проекта футбольного клуба Espai Barça, в рамках которого проводится реконструкция исторического стадиона «Камп Ноу», выросла на 14% — до 685 млн евро.

Он объяснил, как это может повлиять на финансовые показатели клуба.

В прошлом году прибыль клуба до вычета процентов, налогов, износа и амортизации составила почти 180 млн евро накопленной прибылью в размере 153 млн и чистым долгом примерно в 160 млн евро. С учетом расходов на проект Espai Barça чистый долг Барселоны по итогам сезона-2019/20 составит 217 млн евро.