Доходный метр: как сделать азербайджанский рынок недвижимости привлекательным для иностранных инвестиций?

В последнее время граждане Азербайджана все чаще приобретают недвижимость за границей, в первую очередь, в Турции. В этой стране стараются создать максимально комфортные условия для иностранных покупателей. Так, там был создан информационный портал, призванный помочь им в прохождении всех процедур и получении информации по поводу статистических сведений, решения вопроса с гражданством после приобретения недвижимости, назначении встреч для оформления документов и других важных моментов. Турция планирует открыть 12 представительств в 10 странах, в т.ч. в Азербайджане, для увеличения объема продажи недвижимости иностранцам.

А вот в нашей стране на сегодняшний день таких условий для иностранцев не создано, хотя иностранные инвестиции в недвижимость способны оживить рынок и дать хорошую подпитку экономике республики. В страну потечет валюта и дополнительные налоговые отчисления.

Экономист Натиг Джафарли заявил #, что существующие препятствия, мешающие приобретению иностранцами недвижимости, должны быть искоренены. По его словам, земельные участки иностранцам не продаются. А вот жилье они могут приобрести, но иногда бывают административные преграды, что мешает иностранным инвестициям в недвижимость.

Эксперт отметил, что сейчас много иностранных инвестиций не только в Турции, но и в Грузии. Благодаря им Батуми за последние годы вырос в три раза. Это показывает потенциал таких инвестиций.

«Если в Азербайджане будет развиваться туристический сегмент и расти экономическая активность, то при устранении препятствий, будет больше желающих вкладывать сюда деньги. Будет интерес. Но особого ажиотажа пока нет, и слишком рассчитывать на него не стоит. Основными покупателями, скорее всего, будут жители арабские страны. Есть те, кто хотят открыть гостиницы, хостелы, приобретать квартиры и дома недвижимость, если находятся тут часто по работе, чтобы не жить в отеле или не снимать жилье. В Турции на первом месте именно арабские инвесторы»,– сказал Н.Джафарли.

Руководитель консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов отметил #, что у нас законодательная база позволяет приобретать жилье юридическим и физическим лицам – гражданам других государств. Приобретать землю нельзя, но можно взять в аренду на длительное время. Такая практика существует во многих государствах. Это больше не экономический, а политический вопрос.

«В Турции это ограничение недавно было снято, и туда потекли иностранные инвестиции. У нас иностранцы тоже покупают квартиры, объекты. Определенный интерес есть к покупке недвижимости, как в Баку, так и в регионах, но сказать, что желающих много, нельзя. Грузия нас в этом плане опережает, это связано, вероятно, с тем, что она ближе к Европе по менталитету, образу жизни, культуре, и туда готовы вкладываться больше западных инвесторов»,– сказал он.

Иностранцы не спешат вкладывать средства в покупку недвижимости в нашей стране, так как они не уверены, что все их права как владельцев имущества будут соблюдены. Об этом «Зеркало» заявил председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.

«Купленный дом могут снести, даже если на него есть все документы. Нет никаких гарантий и чувства защищенности. А никому не нужны неприятные сюрпризы»,– подчеркнул он.

В соседней Грузии, как говорит эксперт, в последнее время иностранцы много инвестируют в недвижимость. В Батуми, например, много турецких инвестиций, но там у них есть гарантии. И так как в этой стране разрешены азартные игры, можно строить казино. У нас же это под запретом.

«Мы не Азия и не Европа. У нас психологическая мешанина. Часто короткая одежда вызывает осуждение, но и женщины с закрытым лицом тоже. К тому же,– говорит Н.Агаев,– в сфере услуг стараются высосать все соки из туристов, вместо того, чтобы предложить им бюджетный отдых. Иностранные инвесторы вкладываются в те страны, которые перспективны, в частности, с точки зрения туризма. А мы непонятно, каких туристов можем привлечь таким отношением. Мы не можем преподнести свою страну, свои достижения».

А вот то, что землю иностранцам не продают, по его мнению, правильно, это собственность государства и народа. Но можно взять ее в аренду лет на 100.

Экономист Фуад Ализаде заявил #, что если исключить продажу земли, то в остальном рынок азербайджанской недвижимости для иностранцев открыт.

«Но Азербайджан не так раскручен и известен, как та же Турция, где больше экономических возможностей. В Турции жилье чаще всего приобретают граждане Ирака, Саудовской Аравии, Афганистана, Йемена, в общем, небогатых арабских стран. Граждане этих государств,– говорит Ф.Ализаде,– покупают там недвижимость, чтобы было легче получить в Турции гражданство, трудоустроиться».