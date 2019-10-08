Доходное дело: необходимо наладить комплексную переработку плодов граната

Сейчас время сбора граната, по праву считающегося одним из символов Азербайджана и носящего звание «короля фруктов». Как говорят эксперты, этот год выдался урожайным. По словам председателя Ассоциации производителей и экспортеров граната Азербайджана (ANIA) Фархада Гарашова, если в 2018 году было произведено 155 000 тонн граната, то в этом году ожидается рост на 10-12%. Рост производства, в свою очередь, повлияет на экспорт. Азербайджан планирует экспортировать гранаты в Россию, Украину, а также отправить около 20 тонн граната в Польшу и около 40 тонн в Латвию. Переговоры об экспорте граната ведутся сейчас и с Катаром. В прошлом году Азербайджан экспортировал 9 300 тонн граната и заработал 12,3 млн. долларов, сообщает Report.

В Азербайджане есть все условия для того, чтобы зарабатывать на экспорте граната в разы больше, чем сейчас. Об этом # заявил председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. Гранатоводство в нашей стране имеет большие перспективы, уверен он.

«В Азербайджане в последние годы уделяется повышенное внимание выращиванию гранатовых деревьев разных сортов. В связи с этим было посажено большое количество гранатовых садов. У нас произрастает намного больше таких деревьев, чем в соседних Грузии, Иране и Армении»,–сказал эксперт.

Сбор урожая, как отметил Н.Агаев, продолжается, и итоги можно будет подводить в конце октября- начале ноября, когда в Гейчае будет проходить ставший уже традиционным Праздник граната.

По его словам, стоимость зависит от сорта этого фрукта, от его вкусовых качеств. Сейчас в супермаркетах килограмм гранатов можно купить, в среднем, по цене 1,79 маната за килограмм, что составляет 1 доллар США. На рынках же он стоит гораздо дешевле- 0,7- 1 манат за килограмм. Такая цена, по словам Н.Агаева, уже свидетельствует о том, что проблем с урожаем нет. Впрочем, на стоимости отражается и такой факт, как низкая покупательская способность населения.

Эксперт убежден, мнение о том, что растущий экспорт приведет к нехватке, а значит и росту цен на этот фрукт на внутреннем рынке, необоснованно. Центр исследований устойчивого развития несколько лет назад произвел расчеты, согласно которым наша страна способна обеспечить сельхозпродукцией, в том числе и гранатом, 15 миллионное население, если в этом будет необходимость.

«Что касается экспорта, то о наших экспортных возможностях можно будет говорить, исходя из объема продукции. Однако заявки иностранных покупателей на этот фрукт уже имеются, что, впрочем, неудивительно, так как азербайджанский гранат выгодно отличается своими вкусовыми качествами»,–сказал он.

Традиционным рынком сбыта азербайджанской сельскохозяйственной продукции является Россия. На нее, как отметил Н.Агаев, приходится одна треть всего экспорта. В эту страну идет и большая часть местных гранатов. Но нужно искать также новые рынки сбыта, и потому то решение рассматривать в этом плане страны Восточной Европы и арабские страны, можно только приветствовать.

«Перспективным является экспорт и в Западную Европу. Так, в Германии стоимость килограмма гранатов составляет 5-7 евро. Но,–говорит эксперт,– в поисках новых рынков надо учитывать то, что некоторые из них уже заняты. Так, в Юго-Восточную Азию калифорнийские гранаты экспортируют США».

Выращивание граната, как и фундука, в условиях Азербайджана – занятие практически беспроблемное, считает Н.Агаев. Сложность в другом- в том, что мы в основном экспортируем сами фрукты, а не готовую продукцию, что было бы более выгодно.

«У нас производят гранатовое вино, гранатовый сок и наршараб, которые продают, как внутри страны, так и за рубежом. Но на этом все. А ведь,–говорит эксперт, –полезны не только плоды граната, но и его кожура и косточки. Они могут применяться, в частности, в фармакологии и косметологии. Нужно восполнить имеющийся пробел и наладить комплексную переработку плодов граната».

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов заявил #, что развитие гранатоводства способствует увеличению занятости населения в регионах. По его словам, фермеры охотно занимаются этой сферой, ведь во многих случаях весь урожай у них покупают заранее.

Он также отметил увеличение числа гранатовых садов и тот факт, что они появились даже в регионах, в которых их раньше не было.

«В нашей стране много пустующих территорий и их тоже можно было бы засадить этими неприхотливыми деревьями. Это дерево требует особого ухода только сразу после посадки, пока корни не закрепятся в земле. Потом уход за ним несложен, нужно поливать вовремя и обрабатывать от вредителей. Именно вредители часто оказываются причиной загубленного урожая», –заявил он.

По поводу экспорта, Дж.Исмаилов заявил, что фермерам выгодно продавать гранат за рубеж. При этом в другие страны мы отправляем лучшее.

«Когда я посетил праздник граната в Гейчае, то видел там огромные гранаты, где-то по 700 граммов. А вот на базарах таковых не наблюдал, так что, похоже, такие плоды идут на экспорт, а нам остаются средние и мелкие. Экспорт этого фрукта и продукции из него в различные страны мира,–говорит эксперт, может стать весомой статьей дохода, если подойти к вопросу профессионально, –считает эксперт, –но при этом не стоит забывать о внутреннем рынке».